CENE NIŽE OD 10 DO 20 POSTO: Trgovci u Leskovcu imaju pune ruke posla - Stare cene menjaju nižim iznosima

I U LESKOVCU zaposleni u trgovinskim lancima imaju pune ruke posla oko nivelacije cena koje su, za veliki broj artikala u proseku niže za oko 15 odsto.

foto: I. Mitić / arhiva

Većina sniženih cena, iz različitih grupa proizvoda, kreće se u rasponu od 10 do 20 odsto u odnosu na one koje su važile pre donošenja uredbe Vlade Srbije, a u pojedinim prodajnim objektima je i vidno istaknuto da se radi o „nižim cenama“, pa se stiče utisak da će građani, pored velikog izbora jeftinije robe, iz prodavnica ubuduće izlaziti punijih novčanika.

Promena cena na rafovima još uvek nije u potpunosti gotova, iako su trgovci, prema nezvaničnim saznanjima, ovaj posao započeli još u nedelju kako bi spremni dočekali mušterije, ali s obzirom na to da je na rafovima mnogo robe očekuje se da, kako nezvanično saznajemo, istaknute cene i one na kasi budu iste već od sutra.

Međutim, to zbunjuje, pa i ljuti kupce, jer nisu upućeni da će ih na kasi dočekati niže cene njihovih omiljenih proizvoda, iako tamo gde su izloženi još uvek stoje stari iznosi.

- Iskreno, nisam ni do sada obraćao preveliku pažnju na cene proizvoda. Ono što mora da se kupi, mora da se kupi. U veće kupovine idem jednom u 10 do 15 dana i tada ću videti razliku u cenama, ako je bude. Za ovih nekoliko proizvoda koje sam sada uzeo primetio sam da su jeftiniji nego ranije, tu negde oko 10 odsto – kazao nam je jedan sredovečan Leskovčanin.

Starija Leskovčanka nam priča da trguje svakog jutra i da su proizvodi koje redovno kupuje jeftiniji u odnosu na ranije. Unucima je kupila omiljene slane štapiće i kaže da ih je sada platila 65, dok su ranije koštali 80 dinara.

foto: I. Mitić Lidl Leskovac/arhiva

- Niža je i cena brašna za pet dinara, pa sam sada kilogram, umesto 54, platila 49 dinara, dok je cena dugotrajnog mleka koje kupujem ostala ista. Evo jedan od slatkiša je koštao 215, a sada je 189 dinara – priča nam sagovornica zagledajući u račun koji je dobila.