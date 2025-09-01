MAJKA TROJE DECE IZ ŠIDA: Smanjenje cena će značajno uticati na budžet moje porodice (VIDEO)

U gradovima širom Srbije od danas su niže cene, majka troje dece iz Šida podelila je sa nama koliko joj je to značajno!

Foto: Printskrin

- Nova mera Vlade Republoke Srbije znatno će uticati na budžet moje porodice, obzirom da sam majka troje dece doprineće poboljšanju uslova naših života.

Živimo u jednom prelepom selu koje se zove Jamena i znam da će našim meštanima takođe mnogo doprineti smanjenje cena.

Ujedno se zahvaljujem i predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije što su nam omogućili bolju budućnost.

Mera povećanja penzija će i te kako da utiče na budžet kako i u našoj kući tako i kod ostalih porodica koje u kući imaju penzionere, hvala predsedniku i hvala Vladi Republike Srbije što i dalje misle na nas - rekla je majka troje dece.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je pre sedam dana sveobuhvatni paket ekonomskih mera usmerenih na poboljšanje životnog standarda građana. Jedna od pet predstavljenih ekonomskih mera bilo je upravo ograničenje trgovačkih marži na osnovne životne namirnice.

Kako je predsednik tom prilikom istakao u Srbiji na minimalnu potrošačku korpu ide 47,8%, te ljudima ostaje malo novca za druge proizvode.

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda - naveo je tada Vučić.

Sedam dana kasnije, ova mera već daje rezultate, u marketima širom zemlje snižen je veliki broj osnovnih životnih namirnica.