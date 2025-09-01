ODLIČNE VESTI ZA GRAĐANE: Od danas keš krediti sa kamatom od 5,99 odsto, kreću sa primenom mere koje je najavio Vučić

BANKA Poštanska štedionica (BPŠ) će danas sniziti kamatne stope na kredite za zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara i za penzionere bez obzira na visinu primanja, saopštila je BPŠ.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Navode su u skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije (NBS) donela odluku da snizi kamatne stope i to još povoljnije od očekivanih koji se na gotovinske, potrošačke i kredite za refinansiranje kreću oko 7,5 odsto.

Tako će, kamatna stopa za gotovinske kredite do milion dinara biti spuštena sa 6,99 na 5,99 odsto, dok će za potrošačke kredite istog iznosa kamatna stopa iznositi 5,99 umesto dosadašnjih 7,50 procenata. Kamatna stopa za refinansirajuće kredite će biti spuštena sa 7,77 na 6,45 odsto.

Kada je reč o gotovinskim kreditima do 1.000.000 dinara i refinansirajućim kreditima sa osiguranjem života, iz BPŠ su naveli da će kamatna stopa biti spuštena sa 13,50 na 9,99 odsto, a očekivana minimalna kamatna stopa ovde je 10,50 procenata.

Kod stambenih kredita margina će biti snižena sa 2,65 odsto na 2,15 procenata. Nove tarife naknada, koja je BPŠ planirala od aprila i najavvila za 1. septembar ove godine budu odložene za 1. januar 2026. bez obzira na činjenicu da je u prethodnih osam godina usklađivanje tarife naknada izvršeno samo jednom. Kako navode ova mera je usaglašena sa širim merama države, sa ciljem da se dodatno podrži životni standard građana.