NUDI PLATU OD 5000 EVRA, A KANDIDATI ODUSTAJU: Poslodavac traži radnika za jednu poziciju, a evo zašto od nje svi beže
POSLODAVCI nude visoke plate, ali teško nalaze programere sa stvarnim znanjem, dok ChatGPT zamena često vodi lošem kodu.
Iako su plate u nekim sektorima visoke, poslodavci sve teže pronalaze kvalifikovane radnike. Čak ni iznosi koji premašuju prosek ne garantuju da će se pronaći pravi kandidati.
Manuel Lu-Ber (35), osnivač i direktor firme za sajber bezbednost Spixnet, opisao je svoje iskustvo s nedostatkom radnika.
- Tražimo dva do tri dobra programera, po mogućnosti za rad od kuće. Naravno da je dobro ako kandidati imaju završene studije informatike, ali to nije apsolutno neophodno - ispričao je za austrijski list Heute.
Kandidata nije manjkalo, a plata je, prema Lou-Beru, takođe dobra.
- Nudimo više od 5.000 evra mesečno - kaže generalni direktor. Ipak, nekima ni ta plata nije dovoljna.
- Student koji je tek završio fakultet rekao je: 'Neću ni da počnem za manje od 70.000 evra godišnje. Zapravo želim 105.000 evra'. Kompanija prvo mora da može to da priušti. Startap nije velika korporacija - dodaje on.
Prema njegovim rečima, najveći problem leži u kvalitetu kandidata.
- Njih 90 odsto koristi samo ChatGPT. Nama su potrebni programeri koji zaista znaju da programiraju. Programeri su nekada radili na zadacima, pretraživali softverske biblioteke, interpretirali, prilagođavali i unapređivali kod. Danas gotovo svi koriste samo ChatGPT i slično, što dovodi do potpuno lošeg koda. - rekao je.
Zbog toga su im potrebni kandidati koji su vešti u uobičajenim programskim jezicima poput Jave i Pajtona, koji znaju da rade sa vektorskim bazama podataka i da pravilno postave server. On tvrdi da to skoro niko više ne zna.
Lu-Ber ističe da je posao u Spixnet-u raznolik i zanimljiv. Kompanija, na primer, nudi specijalizovano rešenje za bezbednost elektronske pošte.
- Nedavno smo dobili finansiranje za istraživački projekat u oblasti enkripcije za zaštitu od kvantne dekripcije, u iznosu od milion evra - zaključuje on.
(Kurir)
