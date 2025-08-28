Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?
Solanameme kriptovaluta skače sa 90$ na 3,25 miliona $. Tržište sada pažljivo prati novu kriptovalutu – HYPER.
Jedan trgovac kriptovalutama otkrio je da je uložio 90$ u Solanamemecoin i zaradio neverovatnih 3,25 miliona $ za samo dva dana.
Tržište novih kriptovaluta ponekad može da vidi kako pojedini projekti eksplodiraju uprkos opštem trendu, donoseći ogromnu dobit ranim ulagačima.
Od propalog “grass” projekta do milijarderske kriptovalute
Token je nastao kada je zagovornik zlata, poznat pod nadimkom Basement Ron, lansirao UFD sa ciljem da dokaže besmislenost novih kriptovaluta.
Planirao je javno dokumentovati neuspeh projekta.
Međutim, suprotno njegovim namerama, token je u samo nekoliko dana postao izuzetno popularan, a njegova tržišna kapitalizacija dostigla je čak 500 miliona $ u jednom trenutku.
Cena UFD-a skočila je za preko 5.500%, donoseći ogromne profite ranim ulagačima.
Prema podacima sa CoinGecko, UFD se trenutno trguje oko 0,03448$, sa tržišnom kapitalizacijom od oko 34 miliona $.
Kada je tržišna kapitalizacija dostigla 240 miliona $ samo 48 sati nakon lansiranja, projekat je postao glavna tema u kripto zajednici.
Rast Solana ekosistema i lekcije za spekulante
Ovaj slučaj još jednom pokazuje nepredvidivost tržišta novih kriptovaluta.
Solana, na kojoj se dogodio ovaj dramatični rast, nastavlja da razvija svoj ekosistem.
Strategija, tajming i prepoznavanje prilika jesu važni, ali ponekad sama sreća može da donese ogromne dobitke.
Eksplozija UFD-a dogodila se usred pada od 8% u ukupnom tržištu meme kriptovaluta, nakon pesimističnih komentara o kamatnim stopama od strane predsednika američkog FED-a, Jeromea Powella.
Dok su većina velikih meme kriptovaluta beležile gubitke u prethodna 24 sata, UFD je napravio kontra-potez.
Takvi slučajevi su izuzetno retki i pokazuju koliko je tržište volatilno.
Nova kriptovaluta Bitcoin Hyper na ivici eksplozije?
Dok slučajevi poput UFD-a pokazuju eksplozivni potencijal “grass” kriptovaluta, oni istovremeno upozoravaju investitore na ogromne rizike.
U tom kontekstu, sve veću pažnju privlače novi projekti sa naprednijim tehnološkim osnovama.
Jedan od njih je Bitcoin Hyper (HYPER).
Projekat je trenutno u pretprodaji i uspešno je prikupio preko 12 miliona $.
Prema whitepaper-u, HYPER je dizajniran kao Layer 2 rešenje za Bitcoin (BTC) i koristiće Solana Virtual Machine (SVM) tehnologiju kako bi značajno ubrzao Bitcoin transakcije.
Što se tiče prognoza cene Bitcoin Hyper-a, analitičari su uglavnom saglasni da bi do kraja 2025. mogao dostići 0,21$.
Trenutna cena u pretprodaji iznosi 0,012725$, dok je lista cena postavljena na 0,012975$.
Za kupovinu Bitcoin Hyper-a možete koristiti zvanični sajt i platiti ETH, SOL, BNB, USDT ili fiat valutu.
Trenutna godišnja stopa stakinga iznosi 113%, što pruža dodatnu priliku za profit ranim učesnicima.
