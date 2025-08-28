JEFTINIJI PROIZVODI VEĆ OD PONEDELJKA, I TO NE SAMO 3000 NJIH! Važan dan za građane - Vlada danas donosi uredbu o ograničavanju marži

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da će Vlada Srbije danas doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži koja je usmerena na ograničavanje marži na 20 odsto i ka tome da se već od ponedeljka, 1. septembra na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji nađe najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama.

Foto: Novosti

On je posle sastanka sa predstavnicima trgovaca na malo i veliko u Privrednoj komori Srbije za Tanjug rekao da se ne radi samo o 3.000 proizvoda iz 23 kategorije ili grupe proizvoda kako je prvobitno rečeno nego da će u nekim većim maloprodajnim lancima biti i mnogo više proizvoda.

- Očekujemo da bude i do 10, 12 ili 20.000 proizvoda, tako da ćemo na pravi način ispuniti ono što je predsednik Vučić i obećao, da će se sniženje odnositi na najveći broj mogućih proizvoda, na ono što de fakto najviše utiče na životni standard građana Srbije - rekao je on.

Ocenio je da razgovor nije bio jednostavan, da trgovci kod nas zapošljavaju veliki broj ljudi i da su veliki platioci, kada je reč o porezu na dodatu vrednost.

- Najmanje što je moglo da se uradi jeste da se neke stvari razjasne na pravi način, ali da konačno najveću korist imaju građani Srbije kako bi uspešno ovu akciju koju ćemo sprovoditi narednih šest meseci i sproveli do kraja - istakao je Mali. Dodao je da će se u narednom periodu intenzivno raditi i na novom Zakonu o trgovini, novom Zakonu o zaštiti potrošača i novom Zakonu o nepoštenim praksama, koji sprečava nepoštene trgovinske prakse. Rekao je da se očekuje da će ovi zakoni biti doneti u oktobru ili novembru, ali najdalje do kraja godine, kako bi cela trgovinska delatnost, na sistemski dugi rok mogla dati dobre rezultate.

- U svakom slučaju očekujem da u ponedeljak, 1. septembra za najmanje 3.000 proizvoda u svim maloprodajnim lancima na teritoriji Srbije, cene proizvoda budu niže. Najveću korist od toga imaće građani Srbije, a mi ćemo se truditi da kroz dalje podizanje plata, penzija, minimalne zarade, vanredno povećanje minimalne zarade ide već sada od 1. oktobra, redovno povećanje ide od 1. januara naredne godine, da poboljšamo životni standard građan - naglasio je Mali.

Uskoro kreće i kontrola trgovaca

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je za Tanjug ocenila da razgovor u PKS nije bio lak, ali da je bio vrlo konstruktivan i da najavljeno ograničenje marži ostaje.

- Cilj nam je bio zapravo da zajednički učestvujemo u donošenju mera koje će biti sprovedene u narednom periodu, da saslušamo komentare trgovaca, kritike i predloge, istovremeno vodeći računa o cilju i nameri naših ekonomskih mera koje treba da se na prvom mestu reflektuju na cene i samim tim da povećaju budžete naših građana - rekla je ona.

Istakla je da je sa trgovcima postignut dogovor da se ide u pravcu zajedničkog rada i da se u partnerskom odnosu s njima radi i dalje, s obzirom na to da će se raditi na izradi više zakona iz oblasti trgovine u šta će biti uključeni i trgovinski lanci.

Ona je navela da će danas imati sastanak sa tržišnim inspektorima i načelnicima odeljenja iz svih delova Srbije, oko kontrole sprovođenja uredbe.

- Sastanak se organizuje da bismo imali preliminarne dogovore kako ćemo sprovoditi uredbu, kada bude vreme za to, da tržišni inspektori mogu da kontrolišu sprovođenje uredbe. S obzirom na to da ona traje šest meseci, njih čeka veliki posao. Svakako planiramo da damo jednu fleksibilnost, da mogu da se pripreme za uredbu, za nivelaciju cena, a onda će krenuti i kontrola, ali to traje šest meseci, tako da će tržišna inspekcija izneti jedan ozbiljan i veliki deo posla - rekla je ministarka, prenosi Tanjug.

Reporteri "Novosti" juče su obišli trgovinske lance i zabeležili kakve su trenutno cene proizvoda koji će od ponedeljka biti sniženi.