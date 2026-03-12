HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština

PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".

Foto: X/Profimedia/ilustracija

Projektil vazduh-zemlja uočen je na višenamenskom borbenom avionu MiG-29 Vojske Srbije, a premijer hrvatske Andrej Plenković je danas u Požegi komentarisao da li to predstavlja opasnost za susedne zemlje, prenosi Indeks.hr.

- Što se tiče sposobnosti Hrvatske vojske, u nju mnogo ulažemo svih ovih godina. Hrvatska je članica NATO-a i pratimo procese koji se događaju u Srbiji. U svakom slučaju, ne očekujemo da bi posedovanje tako ozbiljnog oružja u bilo kom scenariju moglo dovesti do njegove upotrebe protiv susednih zemalja, Hrvatske ili neke druge - rekao je premijer Plenković.

Najavio je da će Hrvatska o toj temi razgovarati sa saveznicima.

- Razgovaraćemo sa našim partnerima u Severnoatlantskom savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje, koje je novost u arsenalu Vojske Srbije - rekao je Plenković.

A ne smeta vojni savez Zagreb - Tirana - Priština, ali se, tako veliki i jaki, žale centrali NATO na Srbiju.