HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
Projektil vazduh-zemlja uočen je na višenamenskom borbenom avionu MiG-29 Vojske Srbije, a premijer hrvatske Andrej Plenković je danas u Požegi komentarisao da li to predstavlja opasnost za susedne zemlje, prenosi Indeks.hr.
- Što se tiče sposobnosti Hrvatske vojske, u nju mnogo ulažemo svih ovih godina. Hrvatska je članica NATO-a i pratimo procese koji se događaju u Srbiji. U svakom slučaju, ne očekujemo da bi posedovanje tako ozbiljnog oružja u bilo kom scenariju moglo dovesti do njegove upotrebe protiv susednih zemalja, Hrvatske ili neke druge - rekao je premijer Plenković.
Najavio je da će Hrvatska o toj temi razgovarati sa saveznicima.
- Razgovaraćemo sa našim partnerima u Severnoatlantskom savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje, koje je novost u arsenalu Vojske Srbije - rekao je Plenković.
A ne smeta vojni savez Zagreb - Tirana - Priština, ali se, tako veliki i jaki, žale centrali NATO na Srbiju.
