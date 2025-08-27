DETALJAN SPISAK TRENUTNIH CENA: Obišli smo markete - Ove namirnice od ponedeljka pojeftinjuju (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju tokom predstavljanja novih ekonomskih mera, da će sniženje više od 3.000 proizvoda biti direktna posledica ograničenja trgovačkih marži na 20%, a mi vam donosimo detaljan spisak cena pre sniženja.

Foto: Novosti/Tanjug

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda - rekao je tom prilikom Vučić.

Cene u marketima će biti niže već od ponedeljka, prvog septembra.

Reporteri "Novosti" obišli su danas nekoliko većih trgovinskih lanaca i zabeleželi aktuelne cene proizvoda koji će zahvaljujući merama koje je predstavio predsednik Vučić od ponedeljka biti značajno niže.

Detaljan spisak cena namirnica po grupama:

Kućna hemija:

Pasta za zube "Kolgejt Tripl Ekšn" od 75 mililitara, u "Idei" i "Rodi" košta 119,99, dok u "Disu" košta 169,99 dinara;

"Kolgejt Tripl Ekšn" od 75 mililitara, u "Idei" i "Rodi" košta 119,99, dok u "Disu" košta 169,99 dinara; Šampon , odnosno gel za tuširanje "Nivea Pure impact" u "Disu" nosi cenu od 299,99 dinara, za razliku od "Maksija" u kom za isti ovaj gel treba izdvojiti 339,99 dinara;

, odnosno gel za tuširanje "Nivea Pure impact" u "Disu" nosi cenu od 299,99 dinara, za razliku od "Maksija" u kom za isti ovaj gel treba izdvojiti 339,99 dinara; Sapun marke "Nivea Creme soft" za koji biste u "Maksiju" izdvojili 139,99, u "Univereksportu" će vas koštati "149,99 dinara;

marke "Nivea Creme soft" za koji biste u "Maksiju" izdvojili 139,99, u "Univereksportu" će vas koštati "149,99 dinara; Deterdžent za pranje veša "Persil universal" 7.5kg u "Rodi" košta 1599,99, dok u "Mega Maksiju" cena ovog praška iznosi 3.299,00 dinara;

"Persil universal" 7.5kg u "Rodi" košta 1599,99, dok u "Mega Maksiju" cena ovog praška iznosi 3.299,00 dinara; Ubrusi "Perfeks" žuti dvoslojni, pakovanje od 2 komada u "Idei" nosi cenu od svega 99,99dinara, dok u "Maksiju"ovo pakovanje košta 179,99 dinara;

"Perfeks" žuti dvoslojni, pakovanje od 2 komada u "Idei" nosi cenu od svega 99,99dinara, dok u "Maksiju"ovo pakovanje košta 179,99 dinara; Pelene za bebe "Papmers premium care" od 68 komada u "Mega Maksiju" koštaju 2149,99, a u "Idea" i "Roda" prodavnicama 2699,99 dinara;

"Papmers premium care" od 68 komada u "Mega Maksiju" koštaju 2149,99, a u "Idea" i "Roda" prodavnicama 2699,99 dinara; Pelene za odrasle "Flufsan" od 14 komada, koštaju između 1244,99 u "Univereksportu" i 1439,99 dinara u "Idei";

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Hrana:

Pasulj gradištanac u "Maksiju" cene 319,99 do 369,99 dinara za kilogram u "Roda" marketima;

gradištanac u "Maksiju" cene 319,99 do 369,99 dinara za kilogram u "Roda" marketima; Pirinač "BENLIAN Kočanski" mase 400 grama u "Univereksportu" će vas koštati 119,99 dok će u "Mega Maksiju" ispod njega pisati 182,99 dinara;

"BENLIAN Kočanski" mase 400 grama u "Univereksportu" će vas koštati 119,99 dok će u "Mega Maksiju" ispod njega pisati 182,99 dinara; Bezalkoholna pića , poput "Pepsija" od 2l će vas u "Maksiju" koštati 134,99, pa sve do 149,99 dinara u "Rodi";

, poput "Pepsija" od 2l će vas u "Maksiju" koštati 134,99, pa sve do 149,99 dinara u "Rodi"; Kafa , Grand Gold 200g u "Idei" plaćate 419,99 dok u "Disu" za istu kafu bi trebalo izdvojiti 479,99 dinara;

, Grand Gold 200g u "Idei" plaćate 419,99 dok u "Disu" za istu kafu bi trebalo izdvojiti 479,99 dinara; Čaj "Fructus" mešavina kamilice i nane 20 kesica, u "Univeru" vredi 88,99 sve do 122,99 dinara u "Idea" marketima;

Foto: Novosti

Povrće i voće poput krastavca u "Disu" košta svega 99,00 do osetno više cene u "Univereksportu" koja iznosi 169,99 dinara za kilogram, dok za istu količinu banana u "Univereksportu" dajemo 199,99, one u "Maksiju" koštaju 229,99 dinara;

poput krastavca u "Disu" košta svega 99,00 do osetno više cene u "Univereksportu" koja iznosi 169,99 dinara za kilogram, dok za istu količinu banana u "Univereksportu" dajemo 199,99, one u "Maksiju" koštaju 229,99 dinara; Smrznuti proizvodi poput ruske salate u "Maksiju" koštaju 179,99 a u "Idei" 199,99dinara za pakovanje od 400 grama;

Foto: Novosti

Sirće alkoholno "Nektar" 1 litar u "Univereksport" marketima vredi 134,99, pa sve do 169,99 dinara u "Idea" prodavnicama;

alkoholno "Nektar" 1 litar u "Univereksport" marketima vredi 134,99, pa sve do 169,99 dinara u "Idea" prodavnicama; Testenine Durum makarone koso sečene će iz vašeg novčanika u "Univeru" izneti 69,99 dok u "IDea" marketima je to iznos od 89,99 dinara;

Durum makarone koso sečene će iz vašeg novčanika u "Univeru" izneti 69,99 dok u "IDea" marketima je to iznos od 89,99 dinara; Za smrznutu ribu poput oslića potrebno je izdvojiti 1299,99 dinara u "Disu" pa sve do 1549,99 dinara u "Idei" za količinu od 800 grama;

potrebno je izdvojiti 1299,99 dinara u "Disu" pa sve do 1549,99 dinara u "Idei" za količinu od 800 grama; Jedan od proizvoda uz koji smo svi odrasli, dečiji griz , trenutno košta između 149,99 u "Disu", i 177,99 dinara u "Roda" marketima;

, trenutno košta između 149,99 u "Disu", i 177,99 dinara u "Roda" marketima; Cene brašna kreću se u zavisnosti od vrste, tako da kilogram pšeničnog tip 400 brašna košta između 92 i 99 dinara, dok se tip 500 kreće od 54 u "Disu" do 78 dinara u "Mega Maksiju". Za kukuruzno brašno potrebno je izdvojiti između 84,99 i 99,99 dinara za 500 grama;

Foto: Novosti

Mlečni proizvodi , na primeru mleka kreću se između 119,99 dinara u "Rodi" i 154,99 dinara u Mega Maksiju" za litar;

, na primeru kreću se između 119,99 dinara u "Rodi" i 154,99 dinara u Mega Maksiju" za litar; Jogurt "Moja kravica" košta između 154 i 174 dinara u "Univeru" odnosno "Disu" za 1kg;

"Moja kravica" košta između 154 i 174 dinara u "Univeru" odnosno "Disu" za 1kg; Ulje "Dijamant" 1 litar, u "Idei" košta 179,99 dok u "Disu" košta 189,99;

"Dijamant" 1 litar, u "Idei" košta 179,99 dok u "Disu" košta 189,99; Za kilgoram svinjetine u "Idea" marketima je potrebno izdvojiti 699,99 dok je u Lidlu za istu količinu potrebno 999 dinara;

u "Idea" marketima je potrebno izdvojiti 699,99 dok je u Lidlu za istu količinu potrebno 999 dinara; Juneći but 1kg u "Disu" 1599,99 dinara dok u "Rodi" košta 1749,99 dinara;

1kg u "Disu" 1599,99 dinara dok u "Rodi" košta 1749,99 dinara; Džemovi, odnosno marmelada od šipurka ceni se između 329,99 u "Disu" i 454,99 dinara u "Univereskportu";

od šipurka ceni se između 329,99 u "Disu" i 454,99 dinara u "Univereskportu"; Cena kilograma kristal šećera ide od 104,99 u "Disu" do 114,99 u "Mega Maksiju";

ide od 104,99 u "Disu" do 114,99 u "Mega Maksiju"; Med plaćamo između 999,99 u "Disu" i 1279,99 dinara u "Idea" marketima za 720 grama;

plaćamo između 999,99 u "Disu" i 1279,99 dinara u "Idea" marketima za 720 grama; Kašice za decu od 190 grama koštaju između 199,99din u "Idei" i 222,99 dinara u "Mega Maksi";

od 190 grama koštaju između 199,99din u "Idei" i 222,99 dinara u "Mega Maksi"; Vlažne maramice za sada nose cenu od 159,99 u "Idea" do 189,99 u "Dis" marketima.

Trgovačke marže će biti maksimalno 20%, dok su trenutno u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2%.

Više fotografija samih proizvoda, kao i cena, možete pogledati u galeriji ispod:

