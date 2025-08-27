SANKCIJE NIS-U JOŠ JEDNOM ODLOŽENE: Ministarka Đedović Handanović - Srbija sačuvala energetsku sigurnost
MINISTARSTVO finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odložilo je, po šesti put, primenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), ovog puta do 26. septembra, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike.
- NIS će i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima. Krajnji cilj je uklanjanje NIS-a sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, što je proces koji ne zavisi od Srbije. Nadamo se da će nastavak razgovora na visokom nivou između SAD i Rusije doprineti napretku za ceo paket američkih sankcija ruskim kompanijama, kao i dogovoru koji bi mogao pozitivno da utiče na otklanjanje neizvesnosti i u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i uklanjanja kompanije sa liste sankcija - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
Ona je ukazala da je dosadašnjim odlaganjem sankcija Srbija uspela da sačuva energetsku sigurnost.
- Uprkos složenim okolnostima na koje ne možemo da utičemo, obezbeđeno je da rafinerija ima dovoljno sirove nafte i da nastavi sa radom i zahvalni smo američkoj administraciji na dosadašnjem razumevanju. Situacija ostaje složena i država nastavlja da ulaže maksimalne napore i da vodi aktivan dijalog i sa američkom i sa ruskom stranom - naglasila je Đedović Handanović.
Podsetila je i da Srbija ničim nije doprinela uvođenju sankcija NIS-u i da su one rezultat globalne politike.
- Nastavićemo da se borimo svim diplomatskim sredstvima da bi se obezbedila stabilnost snabdevanja za naše građane i privredu - poručila je ministarka.
(Tanjug)
