VRAĆA SE SAMO TREĆINA PARA ZA LETOVANJE: Oštećenim putnicima agencije "Mitos" refundacija od 2. septembra

OŠTEĆENIM putnicima turističke agencije "Mitos", koji su ostali bez letovanja, biće refundirano od 30 do 35 odsto uplaćene sume, a ne pun iznos. Kako objašnjavaju u turističkoj inspekciji, premija osiguranja ove agencije kod "Globos osiguranja" je 50.000 evra, a iznos potraživanja je tri puta veći, odnosno iznosi oko 150.000 evra, pa će zato odšteta biti srazmerno umanjena. Ova procena je napravljena prema dosadašnjem broju oštećenih, a ukoliko se javi još ljudi to će se promeniti.

Foto Z. Jovanović

Pomoćnik ministra turizma za inspekcijske poslove Dunja Đenić kaže da su sa "Globos osiguranjem" usaglasili broj i liste putnika i da trenutno ima 150 prijavljenih ugovora. Međutim, s obzirom na to da je na jednom ugovoru više ljudi broj oštećenih je veći, prema gruboj proceni je to oko 400 putnika.

- Isplata potraživanja kreće u prvoj nedelji septembra i to ide veoma brzo, za dva do tri dana se završava - kaže za "Novosti" Đenićeva. - Putnici čiji aranžmani nisu realizovani, a koji se do sada nisu javili, imaju mogućnost da to učine i u toku sledeće nedelje.

"Globos osiguranje" je pozvalo oštećene da najkasnije do 2. septembra prijave svoje potraživanje i podnesu neophodnu dokumentaciju. Do problema sa realizacijom ovogodišnjih putovanja je došlo, jer je "Mitosov" partner iz Grčke otkazao aranžmane zbog duga za prethodnu sezonu koji agencija iz Beograda nije izmirila.

Prošle nedelje je utvrđena njihova insolventnost, odnosno nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u periodu od najmanje 30 dana. Konkretno, ustanovljeno je da agencija nema dovoljno sredstava na računu da isplati putnike koji su uplatili aranžmane. Đenićeva ukazuje da je zapisnik o insolventnosti turističke inspekcije osnov za aktiviranje garancije putovanja, u ovom slučaju kod "Globos osiguranja", gde je agencija imala kupljenu polisu. Kako navodi, turističkoj inspekciji je pomogao sistem e-turista da provere evidenciju svih putnika koji su se javili, njihove ugovore i potvrde o garancijama putovanja.

Ona ističe i da se isplata potraživanja odnosi na sve oštećene koji su potpisali ugovor sa "Mitosom" kao organizatorom putovanja. Što se tiče aranžmani putnika kojima je "Mitos" posrednik, odnosno subagent, oni nisu ugroženi, jer je njihov organizator putovanja dužan da ih realizuje.

Dokumentacija OSIGURAVAJUĆOJ kući "Globos osiguranje" oštećeni putnici treba da dostave potvrdu o garanciji putovanja, ime i prezime nosioca ugovora odnosno ugovarača polise, JMBG, broj tekućeg računa, kontakt telefon, ime i prezime ostalih putnika na ugovoru, skeniran potpisan ugovor o putovanju, dokaz o uplati celog ili dela aranžmana, prepisku sa agencijom ukoliko je postojala kao i prepisku sa predstavnicima smeštajnog objekta iz koje se vidi da usluga nije mogla da bude realizovana.