IMAMO JAKU EKONOMIJU Siniša Mali: Ovakav kurs nikada nije bio

OD 2008. do 2012. je kurs sa 80 otišao na 120, a plata je bila 300 evra, danas situacija je potpuno drugačija, jer mi imamo jaku ekonomiju, istakao je ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Depositphotos

Danas imamo stabilan kurs i deci koja su danas na ulicama, dodaje Siniša Mali, je to normalno.

- Oni ne znaju kako je to kada je drugačije. Penzije i plate se isplaćuju na vreme, a tamo 2007. godine je država u svemu kasnila, u svim isplatama, za socijalna davanja, za sportiste, za sve... Mi od ekonomije živimo. Sve uspešne mere ne možemo da sprovodimo ako smo slabi. Zato su ranije mogli da se igraju sa nama, sada to više ne može. Da ne govorimo da je stopa nezaposlenosti je bila 25,9 odsto, dok je prosečna plata bila oko 300 evra pre 2012. godine - napomenuo je Mali gostujući na Informer TV i dodao:

- Stalno podsećajte građane na to. Ovo što danas imamo, za to smo se mnogo borili. Kao i za sve saobraćajnice, brzu prugu, za najveće plate i penzije u regionu, ali i za dolazak najveće manifestacije u svetu kakva je Ekspo 2027. Pobedili smo zemlje kakva je Španija i Ekspo dolazi kod nas. Zar nije vreme da se naša zemlja predstavi na pravi način?!

Ministar je istakao i da dosada imamo 119 zemalja koje su potvrdile učešće na Ekspo 2027.