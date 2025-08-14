U KUTIJAMA TOALETNE VODE POLA KILOGRAMA ZLATA: Na graničnom prelazu Preševo sprečen šverc vredan 2,5 miliona
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina u saradnji sa policijom 10. avgusta na graničnom prelazu Preševo sprečili su pokušaj krijumčarenja gotovo pola kilograma neprijavljenog zlatnog nakita vrednog preko 2,5 miliona dinara.
Detaljnom kontrolom je otkriveno da se u prtljagu nalaze dve kutije toaletne vode ispunjene nakitom. Reč je o 440 grama 14-karatnog zlatnog nakita.
Pravosnažnom presudom nadležnog suda vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 60.000 dinara, kao i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe.
