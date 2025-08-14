Ekonomija

U KUTIJAMA TOALETNE VODE POLA KILOGRAMA ZLATA: Na graničnom prelazu Preševo sprečen šverc vredan 2,5 miliona

Marijana Spasenov

14. 08. 2025. u 11:45

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina u saradnji sa policijom 10. avgusta na graničnom prelazu Preševo sprečili su pokušaj krijumčarenja gotovo pola kilograma neprijavljenog zlatnog nakita vrednog preko 2,5 miliona dinara.

У КУТИЈАМА ТОАЛЕТНЕ ВОДЕ ПОЛА КИЛОГРАМА ЗЛАТА: На граничном прелазу Прешево спречен шверц вредан 2,5 милиона

Foto: Carina

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Detaljnom kontrolom je otkriveno da se u prtljagu nalaze dve kutije toaletne vode ispunjene nakitom. Reč je o 440 grama 14-karatnog zlatnog nakita.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pravosnažnom presudom nadležnog suda vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 60.000 dinara, kao i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Na mig Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog Kosovo je Srbija!

SKANDAL! Na "mig" Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog "Kosovo je Srbija"!