KOLIKA VAS NAKNADA ČEKA DOK STE NA BOLOVANJU: Možete da dobijete i 100 odsto zarade, ali samo pod ovim uslovima
U SRBIJI je pravo na naknadu zarade tokom bolovanja regulisano zakonom, a iznos zavisi od razloga i dužine trajanja odsustva.
Evo ključnih informacija koje bi svaki zaposleni trebalo da zna.
Osnovna pravila za naknadu
Prva tri dana bolovanja: Poslodavac je dužan da isplati naknadu, čija visina varira. Zakonski nije obavezno da to bude 100% plate, već često zavisi od internih pravilnika preduzeća ili kolektivnog ugovora. Neki poslodavci isplaćuju 100% minimalne zarade ili neki drugi dogovoreni iznos.
Nakon tri dana: Naknadu isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) u iznosu od 65% prosečne zarade zaposlenog.
Kada je naknada 100%?
Postoje određene situacije u kojima zaposleni ima pravo na punu platu tokom bolovanja:
Povreda na radu ili profesionalna bolest: Ukoliko je bolovanje rezultat ovakvih okolnosti, naknada iznosi 100% zarade za celokupno trajanje. Troškove snosi poslodavac ili nadležni fond.
Kolektivni ugovori: Neki poslodavci, iako zakonski neobavezni, kroz kolektivne ugovore ili pravilnike omogućavaju isplatu 100% plate tokom bolovanja kao dodatnu pogodnost.
Posebni slučajevi: U određenim situacijama, poput trudničkog bolovanja ili nege deteta, zaposleni takođe može imati pravo na veću, ponekad i punu naknadu.
Situacije u kojima može doći do umanjenja naknade
Naknada za bolovanje može biti umanjena ili odbijena ukoliko se ne ispunjavaju zakonski uslovi. To se dešava u slučajevima kada je bolovanje neosnovano ili lažno, kada zaposleni nije u sistemu zdravstvenog osiguranja, ili kada procedura prijave bolesti nije pravilno sprovedena.
