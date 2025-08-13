''SRPSKO MORE'' ZA KOJIM SU MNOGI POLUDELI! Ima nestvarnu prirodu, a nalazi se na svega par sati od Beograda

Veštačko jezero sve posećenije tokom leta u Srbiji, a još ga nazivamo i ''Srpsko more'' zbog njegove prelepe prirode. Na zapadu Srbije, u srcu Nacionalnog parka Tara, krije se pravo iznenađenje za ljubitelje netaknute prirode – Zaovinsko jezero.

Foto: J.J.Baljak

Iako veštačko, ovo jezero, često nazivano "Srpskim morem", pleni kristalno čistom vodom, divljim plažicama i vidikovcima koji oduzimaju dah, nudeći prizore koji su rame uz rame sa najlepšim mediteranskim pejzažima.

Planina Tara, čije ime, prema staroslovenskim predanjima, potiče od boga Tara ili njegove sestre, zaštitnice prirode, zaista opravdava epitet jedne od najlepših u Evropi. Njen zeleni zagrljaj obuhvata ne samo Pančićevu omoriku, endemsku vrstu otkrivenu ovde još 1875. godine, već i Zaovine, šumovito područje koje povezuje Taru sa Zlatiborom i Mokrom Gorom. Upravo tu, u ovom autentičnom krajoliku, smestilo se Zaovinsko jezero.

Inženjersko čudo i turistički dragulj

Jezero je nastalo krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka, kao akumulacija za potrebe Hidroelektrane "Bajina Bašta" na Drini. Njegova primarna funkcija je proizvodnja električne energije i regulacija vodostaja Drine, u skladu sa proročanstvom Tarabića da će "Drina poteći uz Taru". Voda se, po potrebi, pumpa vertikalno, što uzrokuje promenljiv nivo jezera i, shodno tome, dinamičnu veličinu plaža koje nisu fiksno uređene, već se prilagođavaju vodostaju.

Pored glavnog jezera, sistem čine i četiri manja, stepenasto poređana jezera, među kojima je i Kruščica sa pijaćom vodom. Najveća dubina Zaovinskog jezera dostiže oko 110 metara, a smešteno na 882 metra nadmorske visine, pruža izvanredan vizuelni doživljaj.

Raj za čula i avanturiste

Zaovinsko jezero je prava oaza za ljubitelje prirode, fotografe i sve koji traže odmor za dušu i telo. U njegovim modro-zelenim dubinama živi 14 vrsta riba, dok okolna flora, sa oko 600 biljnih vrsta, od kojih je 15 zaštićeno (poput runolista), čini 50% flore Tare i 15% flore cele Srbije.

Pogled sa nekog od brojnih vidikovaca, koji otkriva zalive nalik mediteranskim i guste četinarske šume koje se ogledaju u vodi, zaista nema cenu. U blizini su i restorani gde se možete okrepiti nakon aktivnosti na vodi poput plivanja, vožnje kanua ili ronjenja.

Za ljubitelje aktivnog odmora, okolina nudi brojne planinarske staze, mountain biking, orijentiring, a nije daleko ni rafting na Drini ili jezeru Perućac. Blizina Bajine Bašte, Mokre Gore, Zlatibora i Višegrada čini Zaovinsko jezero idealnom polaznom tačkom za istraživanje zapadne Srbije i njenog bogatog turističkog nasleđa.

(Kamatica)