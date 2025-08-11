Ekonomija

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE: Ako niste izmirili ovu obavezu, krajnje je vreme - rok uskoro ističe

В. Н.

11. 08. 2025. u 14:16

SEKRETARIJAT za javne prihode obaveštava danas poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. avgust 2025. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2025. godinu.

D.Milovanović

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda, ili se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od 08 do 18.30 časova.

(Tanjug)

