POTPISIVANJE UGOVORA IZMEĐU SRBIJE I MEĐUNARODNOG BIROA ZA IZLOŽBE Mali: Australija potvrdila učešće na Ekspu (VIDEO)
SRBIJA i Međunarodni biro za izložbe potpisuju ugovor o učešću na Expo 2027.
- Australija je upravo potvrdila učešće. Tako ćemo imati predstavnike sa svih kontinenata - rekao je ministar Siniša Mali tokom obilaska.
Sledeće jeseni biće predati ključevi paviljona zemljama učesnicama
Direktor preduzeća EXPO 2027 Beograd Danilo Jerinić izjavio je danas da će na jesen sledeće godine zemljama koje su potvrdile učešće na izložbi u Beogradu biti predati ključevi od paviljona i istakao da sada kompanija prelazi u fazu aktivne realizacije i operativnog rada na samoj manifestaciji.
Jerinić je rekao da 2026. godine predstoje radovi na izgradnji, zatim na usaglašavanju sa zemljama koje su potvrdile učešće, ali i obaveze koje Srbija ima ka Međunarodnom birou. Srbija kao zemlja domaćin u naredom periodu, kako je rekao Jerinić, treba da obezbedi sve uslove za posetioce i dodao da je održan sastanak Komiteta za bezbednost i da su svi sistemi bezbednosti države uključeni u ovaj projekat.
