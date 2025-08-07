ISPLATA ZA KUPOVINU TRAKTORA SLEDEĆE NEDELJE: Pomoć države poljopriovrednim gazdinstvima oštećenim u požaru
Prva rešenja za isplatu finansijske pomoći, uključujući i sredstva za nabavku mehanizacije, poljopriovrednim gazadinstvima koja su pretrpela štetu od požara, očekuju se već naredne nedelje.
To je zaključeno na sastanku Posebne radne grupe za procenu visine štete i utvrđivanje vrste pomoći namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i građanima – poljoprivrednim proizvođačima, radi sanacije posledica požara koji su tokom juna i jula 2025. godine zahvatili više područja Srbije.
Sastankom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede m je predsedavao državni sekretar Bratislav Ćirković, a razmatrani su podneti zahtevi za naknadu štete i donete odluke o visini i vrsti finansijske podrške ili naknade registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Takođe, usvojene su mere za dodelu podrške u naturalnom obliku – u vidu semena kukuruza i pšenice, veštačkog đubriva i sadnog materijala (šljiva, višnja, orah i jabuka), uz jasno definisane kriterijume raspodele i količine po hektaru.
Posebna radna grupa nastavlja da prikuplja podatke, kao i da analizira dostavljene izveštaje i radi na predlogu za dodelu pomoći poljoprivrednicima u ostalim pogođenim opštinama.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)