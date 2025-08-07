ISPLATA ZA KUPOVINU TRAKTORA SLEDEĆE NEDELJE: Pomoć države poljopriovrednim gazdinstvima oštećenim u požaru

Prva rešenja za isplatu finansijske pomoći, uključujući i sredstva za nabavku mehanizacije, poljopriovrednim gazadinstvima koja su pretrpela štetu od požara, očekuju se već naredne nedelje.

foto J.S.

To je zaključeno na sastanku Posebne radne grupe za procenu visine štete i utvrđivanje vrste pomoći namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i građanima – poljoprivrednim proizvođačima, radi sanacije posledica požara koji su tokom juna i jula 2025. godine zahvatili više područja Srbije.

Sastankom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede m je predsedavao državni sekretar Bratislav Ćirković, a razmatrani su podneti zahtevi za naknadu štete i donete odluke o visini i vrsti finansijske podrške ili naknade registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Takođe, usvojene su mere za dodelu podrške u naturalnom obliku – u vidu semena kukuruza i pšenice, veštačkog đubriva i sadnog materijala (šljiva, višnja, orah i jabuka), uz jasno definisane kriterijume raspodele i količine po hektaru.

Posebna radna grupa nastavlja da prikuplja podatke, kao i da analizira dostavljene izveštaje i radi na predlogu za dodelu pomoći poljoprivrednicima u ostalim pogođenim opštinama.