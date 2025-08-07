Može li Bitcoin i dalje dostići 250.000 dolara do kraja godine? NJegov najbrži L2 – Bitcoin Hyper – dostiže 7,2 miliona dolara u ICO-u

U poslednja 24 sata, Bitcoin (BTC) je pao na 112.000 dolara pre nego što se oporavio na 114.000 dolara nakon slabijih rezultata ISM Services PMI indeksa nego što se očekivalo.

Foto: Promo

Iako je BTC i dalje oko 7,1% ispod svog istorijskog maksimuma, Tom Li, partner u kompaniji Fundstrat, ostaje optimista, projektujući potencijalni skok na između 200.000 i 250.000 dolara do kraja godine.

Sa još čitavim kvartalom i po pred nama, jedan od najjačih katalizatora za takav skok mogla bi biti najnovija Layer-2 mreža za Bitcoin – Bitcoin Hyper (HYPER). Dizajniran da bude najbrži Layer-2 ikada izgrađen na Bitcoinu, postiže to integracijom Solana Virtual Machine (SVM) – prva integracija te vrste.

Rani investitori već su podržali ovu misiju sa više od 7,2 miliona dolara uloženih do sada. Taj iznos bi mogao brzo dostići 7,5 miliona dolara u narednim satima jer Layer-2 projekti predvode najnoviji oporavak tržišta.

Sa manje od 34 sata preostalo u trenutnoj fazi, vreme ističe za kupovinu HYPER tokena po ceni od 0,01255 dolara, jer se cena povećava u sledećoj rundi finansiranja.

Istorijski obrasci i nova tehnologija drže cilj od 250.000 dolara za Bitcoin i dalje realnim

Nakon revizije podataka o zapošljavanju 1. avgusta, ISM Services PMI iznosio je 50,1, što je znatno ispod očekivanih 51,5. Slabi ekonomski podaci pritisli su rizična sredstva, pa je Bitcoin nakratko pao na 112.000 dolara u utorak, pre nego što se oporavio na 114.000 dolara tokom australijskih i azijskih sesija.

Uprkos oporavku, Bitcoin još uvek nije testirao svoj novi istorijski maksimum od 122.838 dolara, postignut 14. jula. Od tada, uglavnom se trgovalo ispod 120.000 dolara, osim kratkog skoka iznad tog nivoa 18. jula.

Tom Li i dalje zadržava ciljnu cenu od 250.000 dolara do kraja godine, što je ponovio u nedavnom podcastu sa Natali Brunel.

Njegova teza se bazira na ideji da Bitcoin preuzima ulogu zlata kao čuvara vrednosti, što bi ga dugoročno moglo odvesti i do 1 milion dolara.

Takođe ističe tradicionalni četvorogodišnji ciklus Bitcoina – istorijski vođen halving-om – koji se sada razvija sa dolaskom institucionalnih investitora kao dugoročnih vlasnika. Smatra da pozicioniranjem na oko 120.000 dolara, Bitcoin još uvek može dostići 250.000 dolara pre kraja godine.

Iako se taj cilj čini ambicioznim, istorija Bitcoina u iznenađivanju skeptika čini ovakve pokrete mogućim, posebno sa oktobrom i novembrom pred nama – mesecima koji su istorijski donosili najveće dobitke ovom sredstvu.

Još jedan faktor koji bi mogao pogurati cenu ka Lee-jevom cilju jeste lansiranje Bitcoin Hyper-a, koji čini Bitcoin programabilnim brže i efikasnije nego ikada ranije.

Bitcoin Hyper: Most između sigurnosti BTC-a i performansi Layer-2 mreža

Bitcoin Hyper je prava Layer-2 mreža i prva koja integriše SVM, omogućavajući razvoj decentralizovanih aplikacija (dApps) koje nasleđuju brzinu i troškovnu efikasnost Solane (SOL).

Funkcioniše kroz bridge u kojem se BTC zaključava, dok se izdaje njegova "upakovana" verzija (wrapped BTC) za korišćenje u okviru Bitcoin Hyper ekosistema.

Kada se BTC zaključa, kreira se njegova wrapped verzija koja se može slobodno koristiti kroz dApps, uz gotovo trenutne transakcije i niske troškove – i postaje primarna valuta u okviru ovog ekosistema.

Time se otvaraju novi slučajevi korišćenja za Bitcoin: DeFi, igrice, meme kriptovalute, tokenizovana realna sredstva (RWAs) i još mnogo toga. Aktivnost i promene cena unutar Bitcoin Hyper mreže mogu uticati i na vrednost samog BTC-a van nje, stvarajući snažnu međuzavisnost.

Još jedan pozitivan efekat jeste to što se zaključani BTC smanjuje u opticaju, čime se smanjuje ponuda na tržištu i potencijalno povećava njegova vrednost.

Korisnici u svakom trenutku mogu povući svoj originalni BTC tako što će spaliti (burn) upakovanu verziju i povući početne kriptovalute iz bridge-a.

U suštini, Bitcoin je osnovna okosnica Bitcoin Hyper ekosistema. Bez zaključanog BTC-a, aplikacije ne bi mogle funkcionisati. Ceo sistem koji radi brzinom Solane je na kraju obezbeđen Bitcoinom, što čini ovu Layer-2 mrežu jedinstvenom kombinacijom performansi i sigurnosti.

Svaka aplikacija, svaka transakcija, svaka nadogradnja – sve pokreće HYPER

Gde se u svemu tome nalazi HYPER token? HYPER je "gas" valuta Bitcoin Hyper mreže, potrebna za plaćanje transakcija, izvršavanje pametnih ugovora i interakcije sa dApps-ovima na Layer-2.

Dok wrapped BTC funkcioniše kao sredstvo razmene unutar dApps-a, HYPER plaća transakcione troškove. Takođe je staking token koji podržava mrežu i nagrađuje učesnike, a uskoro će imati i funkcije upravljanja (governance).

HYPER će se koristiti i za pristup premium aplikacijama, naprednim funkcijama i DeFi protokolima unutar mreže. Takođe će biti dodeljivan u vidu grantova za razvoj novih aplikacija.

Zato je HYPER ključan token za sve koji veruju da će vrednost Bitcoina porasti kroz ovaj ekosistem – jer bi taj rast mogao direktno uticati i na porast vrednosti HYPER-a.

Nedavni oporavak Layer-2 tokena kao što su Mantle (MNT), Optimism (OP), Arbitrum (ARB) i Immutable (IMX) pokazuje da se tržište ponovo okreće rešenjima za skalabilnost.

Kako kapital ponovo ulazi u narativ Layer-2 mreža, jedinstvena pozicija Bitcoin Hyper-a kao prve Bitcoin Layer-2 mreže sa SVM integracijom mu daje jasan put za usvajanje u segmentu skaliranja Bitcoina. Foto: Promo

Da li Bitcoin Hyper može biti lansiran već ovog meseca?

Još uvek nema zvanične vremenske linije za lansiranje Layer-2 mreže Bitcoin Hyper, ali ubrzano prikupljanje sredstava ukazuje da bi se to moglo desiti ranije nego što se očekivalo.

Kao i kod mnogih pretprodaja, kada se ciljani iznos prikupi, prilika za kupovinu brzo nestaje. Trenutno prikupljenih 7,2 miliona dolara već pruža stabilnu osnovu za završetak tehnologije, a ako mainnet bude lansiran ovog kvartala, to bi moglo omogućiti Bitcoin Hyper-u da utiče na vrednost BTC-a tačno u trenutku početka Q4.

Iako ništa još nije potvrđeno, prilika da se HYPER kupi po najnižoj ceni je upravo sada u pretprodaji – jer kada mreža bude lansirana, HYPER će biti dostupan samo na berzama, i to po višim cenama.

Da biste se pridružili pretprodaji, posetite zvanični sajt Bitcoin Hyper-a. Tokeni se mogu kupiti pomoću SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, pa čak i kreditne kartice.

Za najjednostavnije iskustvo, koristi Best Wallet – HYPER je već označen pod "Upcoming Tokens", što olakšava praćenje, upravljanje i preuzimanje tokena nakon lansiranja.

Ostanite povezani sa zajednicom na Telegramu i X-u.