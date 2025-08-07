OVCE I JAGNJAD POJEFTINILI: Ovako su se kreću cene stoke na pijacama u Srbiji

PREMA novom izveštaju STIPS-a, u Požarevcu je evidentiran rast prodajne cene teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma, jer je dominirao iznos od 800 din/kg i krava za klanje SM rase, jer je preovladavao iznos od 240 din/kg.

D.N.

- U klanicama na području braničevskog regiona je evidentiran rast otkupne cene teladi SM rase na dominantih 780 din/kg, tovne junadi od 350 do 480 kilograma na dominantnih 540 din/kg i krava za klanje SM rase na dominantnih 250 din/kg - navodi se u izveštaju cena žive stoke.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području pčinjskog regiona, gde je dominirao iznos od 445 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu je došlo do rasta prodajne cene priplodnih junica protekle sedmice. Prodaja ove kategorije goveda najčešće se odvijala po ceni od 199.000 dinara po grlu.

Rast otkupne cene tovnih svinja na području Beograda

Otkupna cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma bila je viša u klanicama na području Beograda i okolnih mesta. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Klaničari sa područja južnobanatskog regiona, takođe su po višoj ceni, u odnosu na prethodni period, otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma, jer je tokom protekle sedmice dominirao iznos od 265 din/kg.

- Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Leskovcu, gde je dominirao iznos od 350 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi u istoj ovoj kategoriji, a preovladavao je iznos od 300 din/kg.

foto V Mitrić

Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama na području južnobačkog regiona, jer je dominirao iznos od 300 din/kg. Za razliku od njih, viša je bila cena tovnih svinja iznad 120 kilograma, koje su najčešće otkupljivane za 220 din/kg. Klaničari sa područja Šapca i ostalih mesta mačvanskog regiona za otkupljenu prasad težine od 16 do 25 kilograma plaćali su 360 din/kg, što ukazuje na pad cene u odnosu na prethodnu sedmicu.

Gde su bila jeftinija jagnjad?

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupne cene ovaca, a dominirao je iznos od 220 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu, takođe su bile jeftinije ovce. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

- Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je na pijaci žive stoke u Kraljevu. Promet se najčešće odvijao za 400 din/kg. Za razliku od njih, skuplji su bili ovnovi za priplod čija je dominantna cena dostigla iznos od skoro 34.000 dinara po grlu - prenosi STIPS.

Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području podrinjskog regiona, gde je najčešće preovladavao iznos od 400 din/kg.

(Agroklub)