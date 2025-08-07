OVAJ ROK NE SMETE DA PROPUSTITE: Uskoro stiže na naplatu važna obaveza
TREĆA rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu 14. avgusta, a dina karticom na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija, porez može da se plati bez provizije, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).
Iz NBS su naveli da se dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave za trezor, može da se plati i porez na dohodak građana, na promet motornih vozila, na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva, kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.
Na šalterima Uprave za trezor ovom karticom mogu da se, uz niske provizije, izmire i druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, kako onima koji imaju podračune u Upravi za trezor tako i onima koji imaju račune u poslovnim bankama, odnosno mogu da se plate računi za struju, računi preduzeća Infostan u Beogradu, Informatika u Novom Sadu, Telekom i slično.
(Tanjug)
