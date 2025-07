PETOČLANA PORODICA UMALO NASTRADALA ZBOG OVOGA: Ovo dugme u automobilu ne treba da bude ukljueno duže od 20 minuta

ŠTO je više ljudi u vozilu, to je rizik veći. A simptomi mogu nastupiti bez ikakvog upozorenja!

Mnogo je upozorenja kada je u pitanju korišćenje klima-uređaja u automobilima, ali ovo spada među najozbiljnija – i potkrepljeno je naučnim istraživanjima.

"U vašem automobilu postoji dugme koje vas može ubiti za dva do tri sata ako ga aktivirate", upozorava doktorka Kristabel Akinola u objavi na Instagramu.

Dugme na koje misli je dugme za recirkulaciju vazduha. Kada je uključeno, automobil koristi isti vazduh iz kabine umesto da u kabinu uvodi svež spoljašnji vazduh.

Ova funkcija pomaže da klima-uređaj brže rashladi prostor i može sprečiti ulazak izduvnih gasova. Ipak, ako ostane uključena predugo, može biti opasna po život.

U jednoj od svojih objava, Akinola je ispričala priču o petočlanoj porodici koja je zamalo nastradala zbog ovog problema.

Spremali su se na putovanje i spakovali automobil, ali nisu primetili da se jedno od dece igralo komandama "klime" i slučajno pritisnulo dugme za recirkulaciju pre nego što su krenuli.

"Na putu je otac primetio da svi ostali tonu u san, a ubrzo potom i on je izgubio svest. Vozilo je sletelo s puta u jarak. Sve se to dogodilo jer je dete pritisnulo to dugme", piše Akinola.

Kada je recirkulacija aktivna tokom dužeg perioda, ugljen-dioksid (CO₂) koji izdišemo počinje da se nakuplja unutar kabine. Nivo kiseonika opada, dolazi do umora, pospanosti i smanjene sposobnosti reagovanja.

Što je više ljudi u vozilu, to je rizik veći. Simptomi mogu nastupiti bez ikakvog upozorenja.

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Environmental Science and Pollution Research pokazalo je da recirkulacija vazduha ne bi smela da bude uključena duže od 20 minuta, naročito kada u automobilu ima više putnika.

Nivo ugljen-dioksida tada brzo raste do opasnih granica.

Mnogi savremeni automobili imaju automatizovane sisteme koji detektuju kvalitet vazduha i sami regulišu kada će recirkulacija biti aktivna, ali i pored toga, potrebno je biti oprezan.

Ako primetite da se prozori magle ili da ste iznenada umorni i pospani bez jasnog razloga, odmah proverite koje dugme je uključeno – to može napraviti razliku između bezbedne vožnje i ozbiljne nesreće.

(BiznisKurir/Revijahak)

