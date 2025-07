POPUSTI UGLAVNOM SAMO U REKLAMI: Upozorenje za kupce - ne nasedajte na prevare

LETNjE sniženje cena robe je počelo, a to znači da potrošači treba da budu oprezniji, jer u ovom periodu rastu i zloupotrebe trgovaca. Izlozi su izlepljeni plakatima na kojima se uglavnom reklamiraju popusti od 30 do 50 odsto, a neki nude i 70 procenata. Ipak, u realnosti je malo pravih pojeftinjenja, a mnogo marketinških trikova.

Foto K. Mihajlović

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) kažu da se građani uglavnom žale na pogrešno obračunat procenat sniženja, da nema dovoljne robe na oglašenom popustu, da je cena na rafu niža nego na kasi...

- Kada trgovci oglase sniženje do 50 procenata, potrošači očekuju da se to odnosi na većinu proizvoda, ali kada uđu u radnju uvere se da su popusti uglavnom mnogo niži - kaže za "Novosti" Marko Dragić iz NOPS-a. - Prema zakonu, ukoliko je najveći procenat sniženja, na primer 50 odsto, onda najmanje jedna petina proizvoda mora da bude obuhvaćena tim popustom. Ako je ponuđena roba u zanemarljivoj količini ili sa ciljem da se potrošač navodi na kupovinu druge vrste proizvoda, onda je to prekršaj. Međutim, problem je što niko ne može da utvrdi da li trgovci poštuju ovaj propis.

Kada je u pitanju isticanje cena, on ukazuje da je u prodavnicama odeće mnogo više namernih ili slučajnih grešaka nego u radnjama koje prodaje robu široke potrošnje.

- Potrošači se često žale da je cena na rafu niža od one koju im naplate na kasi - navodi Dragić. - Zatim, često su netačno obračunata sniženja. Trgovac napiše da je neki proizvod pojeftinio 20 procenata, a iz navedena stare cene, kada se izračuna vidi se da je zapravo 15 odsto. Međutim, potrošače privuče taj procenat i retko ko posumnja i proverava da li je računica dobra.

Na listi prekršaja je i praksa trgovaca koja je već svim kupcima dobro poznata - da poskupe proizvode od 20 do 30 odsto u periodu pre sezonskog sniženja, da bi, kada ono zvanično počne oglasili da je roba za toliko procenata pojeftinila, a zapravo se vratila na početnu cenu. Te zloupotrebe prodavaca mogu da uoče samo oni kupci koji redovno prate cene, ali većina potrošača ih ne primećuje. Trgovci su "unapredili" i ovu praksu, pa se više i ne trude da prvo poskupe proizvod. Sada jednostavno lažno navedu da je prethodna redovna cena bila viša, to precrataju, a onda prikažu i lažni popust i cenu koja je navodno snižena.

Kada potrošači uoče bilo koju zloupotrebu, to mogu da prijave tržišnoj inspekciji ili organizacijama za zaštitu potrošača. Međutim, nije poznato da je neki trgovac odgovorao zbog tih prekršaja. Zato je savet kupcima da budu oprezni kako bi izbegli prevare trgovaca. Iz NOPS-a upozoravaju potrošače i da ne kupuju impulsivno, već da dobro razmisle da li im je nešto zaista potrebno ili kupuju samo zato što je na popustu.

- Često se desi da zbog sniženja potrošači prekomerno kupuju, pa tek kada dođu kući shvate da im mnogi proizvodi nisu potrebni - kaže naš sagovornik. - Onda žele da odustanu od kupovine, odnosno da vrate neki proizvod i da dobiju povraćaj novca. Međutim, prema Zakonu o zaštiti potrošača nije moguć odustanak od kupovine kada ste pazarali u fizičkoj prodavnici, a da li će vam trgovac izaći u susret i to omougućiti, zavisi isključivo od poslovne politike svake kompanije. U svakom slučaju, većina dozvoljava zamenu proizvoda, iako ni to nisu u obavezi po zakonu, ukolio se kupac samo predomislio, a ne postoji neki problem sa robom, nesaobraznost. Drugačija situacija je u slučaju kupovine putem interneta, tu potrošači imaju mogućnost da u roku od 14 dana odustanu od kupovine bez obrazloženja.

Nude kapute i džempere MNOGI trgovci koriste ova sniženja da se reše robe iz prethodne sezone. Tu praksu ovih dana možemo da vidimo i u radnjama nekih poznatih brendova, gde su na popustu džemperi i kaputi. Međutim, kako ističe Marko Dragić iz NOPS-a, ponuđena roba na sezonskom sniženju sada treba da bude iz kolekcije za proleće i leto, a ne iz zimske.

Većina trgovaca je oglasila letnje sniženje, a oni koji još nisu imaju rok do utorka da to urade. S druge strane, veliki broj njih nudi akcijsku prodaju, i potrošači treba da znaju da tu postoji razlika. Sezonsko sniženje se oglašava dva puta godišnje i traje najduže do 60 dana. Zimsko počinje između 25. decembra i 10. janura, a letnje mora da startuje od 1. do 15. jula. Zakonom o trgovini razdvojene su vrste prodajnih podsticaja. Postoji jasna razlika između sezonskog sniženja, rasprodaje i akcijske prodaje. Za sve ove vrste podsticaja, osim za akcije koje traju do tri dana, prodavac je obavezan da istakne staru i novu cenu. Rasprodaja može da se organizuje samo u slučajevima kada trgovac zatvara neki maloprodajni objekat, prestaje sa radom ili prodajom određene robe, a to ne može da učini onaj koji redovno posluje. Akcijske prodaje ne mogu da traju duže od 31 dana na određeni proizvod.