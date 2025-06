RAČUNI NISU U BLOKADI, ALI PARE NE VRAĆAJU: Inspekcija poziva oštećene putnike agencije "Mitos d.o.o." da im se jave

- Utvrđujemo činjenice, nakon čega ćemo o svemu obavestiti oštećene putnike i javnost - rekali su za "Novosti" u turističkoj inspekciji. - Prikupljaju se podaci o ugovorenim putovanjima i visini dugovanja, a što je otežano činjenicom da je organizator putovanja prestao sa radom. Ukoliko se utvrdi da turistička agencija ima sredstva za povraćaj novca putnicima, obavezna je da to učini u roku od 15 dana od dana otkaza putovanja.

Uvidom u sajt Narodne banke Srbije, kako dodaju, utvrđeno je da računi ove agencije nisu u blokadi, te će se utvrđivati da li je iznos njihovih obaveza veći od iznosa sredstava kojima raspolaže na računima kod banaka.

Kao što su "Novosti" već pisale, "Mitos d. o. o." je koristio sajt i ime "Mitos travela", koji ne postoji već više od dve godine, čak je i na ugovore o putovanju stavljao taj naziv.

U turističkoj inspekciji su nam potvrdili da je "Mitos travel d. o. o." brisan iz registra turizma 2023. godine, a da je sada sa radom prestala druga firma "Mitos d. o. o.", sa sedištem u Beogradu, u Ulici Dimitrija Tucovića 142. Ova agencija, kako dodaju, ima licencu za organizovanje turističkih putovanja koja važi do 24. oktobra ove godine.

- Ovaj organizator poseduje garanciju putovanja - polisu osiguranja za slučaj insolventnosti i naknade štete Osiguravajućeg društva Globos osiguranje, sa ukupnom maksimalnom sumom osiguranja od 50.000 evra i rokom važenja od 01. oktobra 2024. do 01. oktobra 2025. godine - kažu u inspekciji.

Postupak isplate oštećenih putnika i drugih poverilaca od osiguravajuće kuće aktivira se tek kada se utvrdi insolventnost agencije. U inspekciji objašnjavaju da je propisima insolventnost definisana kao nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća u periodu trajanja od najmanje 30 dana.

Osiguravač namiruje do 50.000 evra

JOŠ uvek nije poznato koliko putnika je ostalo bez svojih aranžmana i koliko "Mitos d. o. o." duguje putnicima. Tek ukoliko se utvrdi insolventost ove agencije, putnicima će troškovi biti refundirani. S obzirom na to da agencija ima polisu osiguranja na 50.000 evra kod Globos osiguranja, onda bi obaveza ovog osiguravača bila da putnike isplati do visine tog iznosa zbirno. To se odnosi isključivo na one turiste koji imaju validnu dokumentaciju. Ako realan iznos potraživanja svih korisnika garancije putovanja prekoračuje taj ugovoreni ukupan limit pokrića, iznos nadoknade po putniku će biti srazmerno snižen.