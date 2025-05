NAJPRODAVANIJE URPKOS VELIKOJ CENI: Građani najviše kupuju ovo voće

NA Veletržnici Beograd najveća potražnja je bila za kupusom, zelenom salatom, krompirom, tikvicama, šargarepom i crnim lukom, dok su se od voća najviše prodavale jagode i jabuke.

Foto: Profimedia

Zabeležen je i porast prometa u odnosu na prethodni period, a bogatija je i ponuda kajsija.

U odnosu na prethodni period bogatija je ponuda trešnje.

Od povrća 50 odsto je veći promet krastavca i kupusa, takođe bogatija je ponuda krompira i tikvica.

Na Veletržnici Beograd tikvice i mladi kupus se mogu naći po ceni od 40 do 60 dinara kilogram, mladi krompir od 110 do 160 dinara kilogram, dinja od 200 do 250 dinara, dok su jagode trenutno od 250 do 350 dinara po kilogramu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ULOŽITE PAMETNO NOVAC IZ SLAMARICE : Investirajte u samo jedan kvadrat