STRUJA SE VRAĆA ZA POLA MINUTA: EDS i "Šnajder elektrik" realiziju veliki projekat automatizacije mreže

OBEZBEĐIVANjE struje krajnjim korisnicima u roku od 30 sekundi nakon prekida u napajanju električnom energijom glavni je benefit velikog projekta automatizacije srednjenaponske elektrodistributivne mreže. Njegovu realizaciju na terenu započela je “Elektrodistribucija Srbije“ (EDS) u saradnji sa francuskom kompanijom “Šnajder elektrik”, a planirano je da sve bude završeno do kraja 2028. godine.

D. Novković

realizuje se na osnovu ugovora ove dve energetske kompanije iz 2023. godine. Njegova vrednost je 140 miliona evra, koji će se iskoristiti za isporuku opreme, sistema i softvera za napredno upravljanje elektro-distributivnom mrežom. Vođa tima i ključni stručnjak u tehničkom delu projekta automatizacije mreže Dušan Vukotić objašnjava da su u pitanju pitanju tzv. samoozdravljujuće mreže.

- One mogu da izvrše samostalnu restauraciju napajanja krajnjim korisnicima u roku od 30 sekundi nakon ispada na mreži, odnosno gubitka električne energije – precizira Vukotić. - Iskustva koja imamo pokazala su da je to moguće uraditi i od osam do nekih 15 sekundi u slučaju ispada u delovima mreže u kojima su primenjeni ovi koncepti.

Prema njegovim rečima uvođenje ove vrste automatizacije je veoma obiman posao, imajući u vidu da su postojeći elektro-energetski objekti stari više od 130 godina.

- Da bi se krenulo sa automatizacijom, mora se uraditi pre svega rekonstrukcija trafostanica, gde je potrebno da se umesto stare opreme ugrade savremeni sinapolski blokovi, koji su u skladu sa odgovarajućim daljinskim stanicama kako bi se sve integrisalo u jedan celoviti sistem – kaže Vukotić. - Ti poslovi moraju da se urade mahom u toku jednog isključenja, u toku jednog dana, tako da je za ekipe koje to rade vrlo težak posao, naročito u gradskim sredinama gde su potrošači izuzetno osetljivi na svaki prekid u napajanju.

Projekat sa "Šnajder elektrikom" otpočet je pre godinu i po dana, a planirano je da traje pet godina.

Kupili smo 600 mikroprocesorskih uređaja za modernizaciju trafostanica – navodi Vukotić. - Prema planu, za ovu godinu isporučeno je 400 savremenih srednjenaponskih blokova tipa RMU (ring mejn junit) koji se ugrađuju širom zemlje. Ti blokovi kombinuju sve funkcionalnosti savremenih srednjenaponskih postrojenja sa integrisanim daljinskim stanicama koje obezbeđuju daljinski nadzor i upravljanje mrežom uz primenu funkcija lokalne automatike. Umesto dugog traganja, sistem u realnom vremenu daje informacije dispečerskom centru o direktnim kvarovima i ispadima.

O složenosti projekta svedoči i činjenica da ugradnju RMU prati opsežna tehnička dokumentacija sa fotografijama pre i nakon ugradnje postrojenja, tone isporučene opreme i količina podataka koja se meri gigabajtima. Predstavnici iz održavanja svakog distributivnog područja birali su trafostanice koje su pri kraju eksploatacionog veka, na osnovu kojih je urađen plan ugradnje 400 savremenih srednjenaponskih postrojenja u okviru prve etape. (Tanjug)