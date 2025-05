PLUTAJUĆI HOTELI STIŽU U BEOGRAD! Pristanište za kruzere za EXPO 2027 gradiće se od Ušća do Brankovog mosta, kreću prvi radovi

U BLIZINI Brankovog mosta, na levoj obali Save planirana je izgradnja novog pristaništa, na kojem će biti smešteni brodovi - hoteli za EKSPO 2027. i služiće kao prenoćište turistima tokom izložbe.

Foto: D. Milovanović

Radovi će obuhvatili površinu od mosta do ulivanja Save u Dunav, dužine 2,5 kilometara sa kolsko-pešačkom stazom koja okružuje ceo prostor. Vrednost projekta je 323,3 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra.

Leva obala Save na Novom Beogradu je nakon "čišćenja" splavova već duže vreme prepuštena propadanju. Trenutni neuređen i zapušten prostor će biti saniran kao prateća infrastruktura za "Ekspo 2027", a radovi su prepušteni firmi "Regulacije" iz Sremske Mitrovice. Ponuda ove kompanije bila je i jedina koja je pristigla na tender koji je JVP "Srbijavode" raspisalo početkom aprila. Prema informacijama, majstori bi trebalo uskoro da se pojave, a rok za završetak je 10 meseci.

Primarna svrha pristaništa je, kako je ranije rekao ministar finansija Siniša Mali, uplovljavanje velikih kruzera koji će u vreme izložbe služiti kao smeštajni kapaciteti.

- Kao država ćemo iznajmiti do 10 kruzera i oni će biti takođe deo dodatnih smeštajnih kapaciteta. To je uradio Dubai, to su uradile i druge zemlje, jer je jeftinije da kruzeri služe kao smeštajne jedinice, ljudi tu uzmu sobu, ostanu par dana, nego da gradite hotel - rekao je ministar.

Takođe, Mali je naglasio da će kruzeri obezbediti dodatnih 1.800 ležajeva.

Podsetimo, prošle godine u septembru Agencija za upravljanje lukama raspisala je tender za izradu Studije sa idejnim rešenjem za mesta postavljanja plutajućih objekata, odnosno brodova-hotela za potrebe dodatnih smeštajnih kapaciteta tokom trajanja međunarodne izložbe.

U projektu tri trafostanice PRISTANIŠTE nije predmet urbanističkog projekta, već je to izgradnja tri trafostanice, a stavljen je akcenat na njihovu lokaciju, odnosno da nije u zaštitnom pojasu postojećih reni bunara i planirane gondole, i da ne kvari izgled ispred Muzeja savremene umetnosti. Prema planu, biće prostora za parkiranje 12 autobusa i 75 putničkih automobila. Rekonstruisaće se i staza duž leve obale Save, a pominje se i davno najavljivani jarbol na Ušću, visine od 80 metara, kao i stubovi za buduću gondolu.

Pored toga, planovi za uređenje ovog dela grada se mogu videti iz Urbanističkog projekta za infrastrukturno opremanje vodnog zemljišta u zoni ZP6, u Bloku 15, KO Novi Beograd, koji je do skoro (24. aprila) bio na javnoj prezentaciji u organizaciji Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda. Investitor projekta je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Izradi ovog projekta pristupilo se na osnovu inicijative Agencije za upravljanje lukama od 24. februara ove godine, za izradu urbanističke dokumentacije u funkciji novog međunarodnog putničkog pristaništa na levoj obali Save.