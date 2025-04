POSLEDICE ESKALACIJE TRGOVINSKOG RATA: Rusija naglo povećala izvoz bakra u Kinu

USRED eskalacije trgovinskog rata, Kina je u martu smanjila uvoz bakra iz Sjedinjenih Američkih Država za skoro polovinu, dok je istovremeno povećala uvoz iz Rusije do maksimuma iz 2021. godine, sledi iz podataka kineske carine.

Prema statističkim podacima, Kina je u martu ove godine smanjila uvoz bakra iz SAD 1,9 puta – na 204,8 miliona dolara. To je najniži nivo bilateralne trgovine od aprila 2023. godine i znatno je niži od prosečnog nivoa kupovine za prošlu godinu (371,9 miliona dolara).

Osim SAD, Kina je takođe značajno smanjila uvoz iz Zambije – 1,7 puta, na 302,8 miliona dolara, i Australije – 2,6 puta, na 61,9 miliona dolara.

Glavni korisnik ovog pada bila je Rusija, koja je u martu postala drugi najveći izvor bakra za Kinu. Ruski izvoz je za godinu dana porastao za 495,4 miliona dolara, ili 2,7 puta, na 790,9 miliona dolara. Poslednji put Rusija je više isporučivala u decembru 2021. godine (889,9 miliona dolara).

Bakar ima široku primenu u savremenoj industriji. Konkretno, on je osnova za proizvodnju elemenata i delova električnih uređaja, a takođe se koristi u građevinarstvu, automobilskoj, brodskoj i železničkoj industriji. Bakar je takođe osnovni materijal za proizvodnju žica i kablova koji se koriste u električnim mrežama širom sveta.

Predsednik SAD Donald Tramp je 2. aprila potpisao ukaz kojom se uvode „recipročne“ carine na uvoz iz drugih zemalja, što je dovelo do toga da Kina bude pogođena jednom od najviših stopa – ukupno 54 odsto. To je dovelo do nagle eskalacije trgovinskog rata između dve zemlje. Carina za kineske izvoznike u SAD sada je dostigla 145 odsto, a stopa za američke dobavljače u Kinu je 125 odsto. Neki stručnjaci smatraju da takav nivo carina znači faktički prekid trgovine između dve najveće svetske ekonomije.

(Sputnjik)