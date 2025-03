"MLADI SE NE SEĆAJU KAKO JE BILO PRE 2012. GODINE" Mali: Sprovode svakodnevno nasilje od decembra

MINISTAR Siniša Mali rekao je da su krediti za mlade za kupovinu prvog stana jedan od najvažniji projekata za mlade u Srbiji ikada.

Juče su četiri mlade dame potpisale prve ugovore sa Bankom Poštanske štedionice za kredite za stan.

- Meni je drago da je ovo odgovor za sve neverne Tome koji su rekli da od ovog programa nema ništa. Najvažniji i najbolji program koji smo ikada napravili za naše mlade, obećanje koje je predsednik Vučić dao da ćemo napraviti program za jeftine stambene kredite za mlade. Juče sam uručio prva četiri ugovora. Nekoliko stvari koje su važne. Najpre, vreme obrade kredita, i sama Marija je u svojoj izjavi rekla da je za četiri sata skupila sva dokumenta, u roku od dva dana kredit je bio odobren. To je veoma važno. Najbrži, najbolji i najjeftiniji način za naše mlade da dođu do svoje nepokretnosti - kazao je Mali, gostujući na televiziji Pink.

Podsetio je da su krediti do 100.000 evra.

- Dve dame uzele su kredite od 75.000 evra. To je neki prosek koji očekujemo. Za 75.000 evra učešće je samo jedan odsto, dakle 750 evra, dakle cena jednog malo skupljeg mobilnog telefona. Plaćate ratu 93 evra svakog meseca. Od druge do šeste godine plaćate ratu 175 evra. Deo plaća država, i zato se zovu subvencionisani krediti. Ovo je najvažniji program za mlade - rekao je ministar.

Kako ističe, nekretnine koje su uzele prve potpisnice ugovora su u Pančevu, Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu.

- Dakle, ne samo u Beogradu, odnosi se na sve nekretnine u celoj Srbiji. I ono što je možda najvažnije, jedna od ove četiri dame je student, nezaposlena. Uvek je bio problem za nezaposlene da dođu do kredita, i ovaj program i to rešava - kaže Mali.

Pored Banke Poštanska štedionica, programu su se priključile i NLB banka i Banka Inteza.

- Pozvao bih sve mlade od 20 do 35 godina da se prijave. Program se odnosi i na one koji imaju posao, i na one koji nemaju. Mogu da se prijave državljani Srbije sa prebivalištem u Srbiji - ističe ministar.

Kaže da je interesovanje mladih veliko.

- Mi računamo da možemo da kreditiramo oko 5.500 stanova. Već danas imamo preko 1.800 zahteva, za sedam dana. Ako bude trebalo mi ćemo proširiti tu garantnu šemu - navodi Mali.

Ovaj program, ističe ministar, pokazuje snagu srpske ekonomije.

- Prosečna zarada u januaru mesecu bila je 107.476 dinara, 918 evra. Potpuno smo u planu da do kraja godine pređemo taj nivo od 1.000 evra prosečne zarade u Srbiji. Mladi se ne sećaju kako je bilo pre 2012. godine, kada je pola miliona ljudi ostalo bez posla, kada su fabrike bile zakatančene, kada nije bilo ni za penzije - rekao je ministar.

Podsetio je da je Srbija druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

- Kada imate nestabilnost, blokade, manje ljudi dolazi, manje ljudi kupuje. Sinoć sam razgovarao sa privrednikom jednim, oseća se - navodi Mali.

Kako kaže, od decembra prošle godine imamo svakodnevne primere nasilja.

- Niko se na prijavljuje kada su protesti u pitanju, sami izađu gde hoće, samo pogledajte ove primere nasilja. Gađanje jajima, nasilje prema ženama, majkama, bakama. To postaje ozbiljan problem za imidž Srbije, osim što na žalost pokazuje pravu sliku blokadera - kazao je ministar Mali.