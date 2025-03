SVI TUNELI POD BUDNIM OKOM: Odeljenje za nadzor "Puteva Srbije" dežura 24 sata dnevno

TRENUTAK nepažnje i pogrešna reakcija u saobraćaju mogu izazvati dramatične posledice, ali posebno veliki rizik donosi vožnja u tunelima. Prošle godine u tunelskim cevima na auto-putevima Srbije, ubeleženo je čak 3.428 incidenata, na sreću, bez ijednog stradalog putnika. To je rezultat dobrog rada i obučenosti, kao i kvalitetnih tehničkih sistema za monitoring i upravljanje saobraćajem na državnim drumovima JP "Putevi Srbije".

Foto D. Milovanović

Odeljenje za nadzor i upravljanje saobraćajem je organizovano kroz regionalne, operativno-upravljačke i tunelske centre, sa stalnim dežurstvom od 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Neprekidno praćenje i uočavanje svih vanrednih događaja i eventualnih otkaza na instaliranoj opremi i alarmiranje, utiču na bezbednost učesnika u saobraćaju. Njihov posao je da obezbede bezbedno i stabilno odvijanje vožnje pravovremenim reakcijama.

Prema rečima Ivana Terzića, pomoćnika izvršnog direktora Sektora za upravljačko- informacione sisteme u saobraćaju ovog javnog preduzeća, mreža auto-puteva u velikoj meri pokrivena sistemima za video-nadzor i sistemima za merenje brzine od petlje do petlje i otkrivanje raznih vrsta incidenata.

- Tunel je ograničena sredina i vanredni događaji mogu imati dramatično veće posledice nego na otvorenoj deonici. U tunelima na auto-putevima u Srbiji, kojih ima ukupno 17, u protekloj godini evidentirali smo 3.428 incidenata - kaže Terzić.

- Ono što je dobar pakazatelj i plod dobrog rada, pripremljenosti i obučenosti našeg osoblja, kao i kvalitetnih tehničkih sistema koji su instalirani u tunelima, da nismo imali stradale.

Ni u prošloj godini, niti 2023. U tom broju vanrednih događaja u tunelima učestvuju oni koji su najopasniji. To su oni koji voze u suprotnom smeru na auto-putu i kroz tunele, koji mogu da izazovu dramatične posledice. Imali smo 152 saobraćajne nezgode, 25 požara u tunelima i mnoge potencijalne incidentne situacije... To su zaustavljanje vozila, nepromišljeno kretanje i pešaka i biciklista kroz tunele. Ipak, do sada smo imali dobar odziv tehničkih sistema i osoblja i službe za hitne intervencije i na svu sreću nismo imali stradale.

Ipak, on ističe da ovakva statistika opominje da sve službe moraju da rade na unapređenju i edukaciji korisnika puta i osoblja koje radi na održavanju auto-puta i tunela.

- Radimo i na unapređenju procedura po kojima postupamo, sarađujemo sa službama za hitne intervencije kako bismo pobošljali operativne planove postupanja u vanrednim događajima - ističe Terzić.

- Jaku saradnju imamo sa upravom saobraćajne policije, sa hitnom medicinskom pomoći. Svake godine imamo simulacije i vežbe postupanja u vanrednim događajima, ali moramo da budemo još svesniji opasnosti i budniji.

Foto D. Milovanović

U Srbiji su, kako kaže, trenutno operativna dva regionalna centra za nadzor i upravljanje saobraćajem i četiri operativna upravljačka centra. U ovim centrima radi oko 100 zaposlenih različitih profila, ljudi koji su prošli specijalističke obuke da bi svaki događaj bio na vreme uočen, da se reaguje pravovremeno i na pravi način, kako bi se posledice svele na najmanju moguću meru.

- Ništa ne prepuštamo slučaju, naši zaposleni se usavršavaju u oblasti u kojoj rade i imaju sertifikate za rad sa tehničkim sistemima za pružanje prve pomoći, za zaštitu od požara... - naglašava Terzić.

- Kada dođe do vanrednog događaja naše kolege putem sistema u tunelima uočavaju taj događaj i sprovode upravljačku akciju. To upravljanje incidentom je važno i od velikog uticaja na posledice koje će nastati. Poruka korisnicima puteva je da u tunelu nisu sami, da neko stalno prati nastanak problema i reaguje.

Apeluje na korisnike puta da vode računa, da ne koriste mobilne telefone jer je to jedan od najčešćih uzroka nezgoda, da poštuju ograničenja brzine i pravila kretanja kroz tunel.

Edukativne kampanje

VOŽNjA kroz tunel u normalnim uslovima ne bi trebalo da bude problematična, ali usled straha i nedovoljne edukacije korisnika može doći do nepromišljenih reakcija i izazivanja opasne situacije. Edukativne kampanje "Bezbedno kroz tunel" i "U tunelu nismo sami" su korak više ka informisanosti i edukaciji svih učesnika u saobraćaju, a sve u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju - zaključio je Terzić.