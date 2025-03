KREDITI ZA MLADE U 4 BANKE: Državljanima Srbije od 20 do 35 godina od sredine marta na raspolaganju subvencionisani zajmovi za prvu nekretninu

VEĆ od sredine meseca mladim državljanima Srbije na raspolaganju će biti najpovoljniji stambeni krediti, uz subvencije države.

Foto Shutterstock

Do sada je poznato da će se ovi zajmovi realizovati preko Poštanske štedionice i Banke Inteza, a kako saznajemo još dve banke su zainteresovane da učestvuju u programu. Nadležni, međutim, još ne otkrivaju o kojim finansijskim institucijama je reč.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je na sednici Narodne skupštine koja je usvojila Zakon o subvencionisanoj kupovini stanova za mlade, da bi garantna šema vredna 400 miliona evra, kojom će se pokriti kupovina oko 5.500 stanova, mogla da se poveća kako bi još veći broj mladih mogao da dođe do prve nekretnine.

- Jedan je kriterijum, a to je da imate između 20 i 35 godina - rekao je Mali. - Odete kod svoje poslovne banke i, kažem, osam dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku" prijavite se za ovaj kredit. Učešće je jedan odsto, što bi kod prosečne cene stana u Srbiji od oko 75.000 evra iznosilo 750 evra. Maksimalna vrednost kredita koja je pokrivena ovim programom je 100.000 evra. Međutim, ne postoji ograničenje kada je visina kredita u pitanju, jer mogu da uzmu i 200.000 i 300.000 evra kredita, ali što se tiče države 100.000 evra je pod ovim povoljnim uslovima, ostalo uzimaju pod tržišnim kriterijumima. Period otplate kredita je do 40 godina, a najviše do 70 godina života.

Foto Shutterstock

U Narodnoj banci Srbije (NBS) ističu da su spremnost i zainteresovanost za učešće u programu podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti do sada pokazale četiri banke.

RATE MANjE OD KIRIJE OBAVEZA banke je godinu dana grejs period i jedan odsto učešće. Prve godine je fiksna kamatna stopa 3,5 odsto, od kojih država plaća dva odsto a korisnik kredita samo 1,5 procenata. Od druge do pete godine, fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, opet subvencioniše država na isti način, Od šeste godine, kamatna stopa je tromesečni, odnosno šestomesečni euribor plus dva odsto. Kod kredita od 75.000 evra to znači da je tokom prve godine mesečna obaveza 93 evra, od druge do pete - 175 evra, a posle šeste godine 340 evra. Ovi mesečni izdaci znatno su niži od trenutnih kirija u većim gradovima.

- Treba imati u vidu da je relevantan zakon koji propisuje konkretne uslove u pogledu utvrđivanja garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kod odobravanja ovih stambenih kredita, tek usvojen, čime je omogućen početak realizacije mera države - kažu u NBS. - Pored toga, uzimajući u obzir da u skladu sa predmetnim zakonom mere podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti podrazumevaju, između ostalog, garanciju i subvenciju Republike Srbije, što iz ugla banaka uz druge predviđene uslove odobravanje stambenog kredita klijentu čini manje rizičnim, opravdano je očekivati da u narednom periodu poraste zainteresovanost bankarskog sektora za učešće u ovom programu, odnosno zainteresovanost banaka za zaključivanje relevantnog ugovora sa Republikom Srbijom.

U centralnoj banci ukazuju i da će se međusobna prava i obaveze klijenta i banke koja odobrava kredit podrazumevano regulisati ugovorom o stambenom kreditu, pri čemu će građani koji budu zainteresovani za kupovinu prve stambene nepokretnosti o svim detaljima i uslovima moći da se raspitaju kod banke koja ovu vrstu kredita iz programa podrške uključi u svoju ponudu.

PODSTICAJI TROSTRUKO VEĆI MINISTARKA za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je juče da će u 2025. broj subvencija za nekretnine biti najmanje trostruko veći nego lane. Ona je to rekla u Palati "Srbija", na dodeli subvencija za kupovinu prve nekretnine na osnovu rođenja deteta, gde je uručila 107 subvencija majkama čija deca nisu starija od godinu dana, a koje prvi put stiču nekretninu. - Želim da onima koji se još uvek pitaju kako stići do subvencije skrenem pažnju na to da je u Narodnoj skupštini izglasan Zakon o kreditima za mlade koji može paralelno da se koristi sa ovom subvencijom - rekla je Đurđević Stamenkovski. - Taj zakon daje doprinos većem broju porodica i brakova i on u korelaciji sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom uz roditeljski dodatak pruža paket populacione politike. Ona je najavila da će sredinom meseca započeti program resornog ministarstva pod nazivom "Srbija je porodica".

- Kada je reč o troškovima stambenog kredita koji se odobrava u okviru programa podrške, predmetnim zakonom je propisano da banka ne naplaćuje korisniku kredita troškove obrade kredita - naglašavaju u NBS. - Prema ovom programu, Republički geodetski zavod ne naplaćuje korisniku kredita troškove upisa hipoteke i izdavanja lista nepokretnosti, a javni beležnik ne naplaćuje korisniku kredita troškove overe založne izjave i troškove overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.