MALI O PRODAJI SBB-a: Sad Đilas i Šolak zaradiše još milijardu i po evra

MINISTAR finansija Siniša Mali je rekao da je, osim borbe protiv korupcije važna još jedna stvar, a to je prodaja SBB-a.

Foto: Printskrin Juronjuz

"Nema tu slučajnosti. Hoću da građani znaju. Jasno je kako se i zašto, bar delom došlo do tih protesta jer su to bili partikularni interesi Dragana Šolaka i Dragana Đilasa da povećaju vrednost svojih kompanija kako bi ih prodali po što većoj ceni. Sada imate situaciju da jedan Dragan Đilas, dok je bio gradonačelnik Beograda, dakle uzeo 619 miliona evra što je sam priznao, sad on i Šolak zaradiše još milijardu i po evra. Neka se građani sami pitaju zarad čega se sve to dešava i šta je bila poenta", naveo je Mali.

Dodao je i da nikome spolja nije u interesu da Srbija bude uspešna.

"A zašto bi bilo nekome u okruženju i nekome od velikih sila? Svi hoće da Srbija bude gde je bila i pre 15 godina, treća ili četvrta u regionu. Da budemo gubitnici, nikome ovi uspesi koje Srbija ostvaruje u ekonomiji nisu od interesa i hoću da građani to znaju", poručio je Mali za Juronjuz.