ŠOLAK PRODAO SBB, TOTAL TV, NET TV I SPORTKLUB

Dragan Šolak prodao je biznis u Srbiji za 1,5 milijardi evra.

Novosti

A United Group B.V. (“Grupa”), u vlasništvu Dragana Šolaka, saopštila je da je postignut dogovor o prodaji SBB, alternativnog provajdera plaćene televizije, širokopojasnog interneta i fiksnih telefonskih usluga u Srbiji e& PPF Telecom Group B.V. (“e& PPF Telecom”). Grupa je takođe postigla dogovor o prodaji Eon TV International Ltd (holding kompanija NetTV Plus biznisa), kao i prava prenosa sportskih događaja na zapadnom Balkanu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) kompaniji Telekom Srbija a.d. Beograd (“TS”).

- United Grupa će nastaviti da poseduje i upravlja svojim ključnim medijskim kućama u Srbiji, uključujući N1 i Nova. Ovi kanali će ostati dostupni na fiksnoj mreži SBB-a, a biće ponuđeni i Yettel korisnicima.

Kako se navodi u saopštenju, kombinovana vrednost kompanija iznosi 1,5 milijardi evra.

- Ove transakcije podležu uobičajenim regulatornim odobrenjima i očekuje se da će biti završene tokom prve polovine 2025 godine. Pored toga, kako je ranije najavljeno 13. januara 2025. godine, United Grupa je potpisala neobavezujući memorandum o razumevanju sa BH Telekom d.d. Sarajevo (“BHT”) u vezi sa potencijalnom prodajom Telemach BH d.o.o. Sarajevo i Telemach Crna Gora d.o.o. Podgorica. Nakon završetka transakcija sa e& PPF Telecom, TS i BHT, United Grupa će ispuniti svoj strateški cilj uspešne monetizacije svojih telekomunikacijskih kompanija izvan Evropske unije. Nije planirana prodaja nijedne druge imovine United Grupe u bliskoj budućnosti - dodaje se u saopštenju.

United Grupa je telekomunikaciona i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi, koja posluje u osam zemalja sa više od 15.000 zaposlenih i ostvaruje godišnji prihod od preko 3 milijarde evra.

SBB poslovala je u okviru Junated grupe u vlasništvu Dragana Šolaka. Ovom prodajom Dragan Đilas i Dragan Šolak znatno su uvećali svoja bogatstva. Kako se ispostavilo, 619 miliona evra, koje je Đilas sam prijavio, bili su samo početak.

Podsetimo, ovu informaciju obelodanio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS).

Predsednik je ocenio da su Šolak i njegovi poslušnici, izazivajići haos u Srbiji i gurajući Srbiju u anarhiju, na taj način pokušao da podigne cenu svog proizvoda.

Takođe, Vučić je između ostalog komentarisao i izjave Dragana Đilasa.

- On je lično prijavio prihod od 619 miliona. Nekad me je čak i hvalio, kada sam bio premijer. Znam da su o njemu govorili lepo i pohvalno ne razumevajući suštinu. Nije svaka moja izjava u istoriji bila svega što sam znao ili imao. Nekada čovek pogreši. Oni su u tim urbanim političkim krugovima slušali lepe priče, jer im je to bila nada, da se ne napravi nekakav dogovor između Srba i Albanaca, nego da se Srbija označi kao zemlja koja je počinila teške zločine i takvu kampanju su vodili svuda - kazao je Vučić.