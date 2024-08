VUČIĆ O POVEĆANJU MINIMALCA: Ja bih voleo da bude u nivou potrošačke korpe, 53.500. dinara, to bi bilo povećanje od 14 odsto

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Pink istako je da u narednih par dana mora biti završena priča oko minimalne zarade.

Foto: P. Mitić/N. Skenderija

- Ja bih voleo da bude u nivou potrošačke korpe, 53.500. To bi bilo povećanje od 14 odsto, ja bih to mnogo voleo. Poslodavci ne mogu da budu nezadovoljni, država na sebe preuzima dobar deo tih troškova. To su važne teme, mnogo toga značajnog je pred nama. Uveren sam da ćemo uspeti da nastavimo ovakvom stopom rasta, da za 11 odsto uvećamo penzije, i da od 1. septembra krenemo da isplaćujemo - kaže on.