Proglašeno 10 finalistkinja za „Inženjerku godine“ u Srbiji
U OKVIRU inicijative koju su pokrenuli Privredna komora Srbije, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“, izabrano je 10 finalistkinja izbora za „Inženjerku godine“, a jedna od njih u novembru će biti proglašena inženjerkom za 2025.
Ova inicijativa se po treći put realizuje u Srbiji sa ciljem da se javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladima, posebno učenicama u srednjim školama, koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja.
Finalistkinje izbora za najinspirativniju ženu inženjerske struke u 2025. godini u Srbiji su:
Dr Ivana Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, docentkinja
Omerka Živković, Dr. Oetker, menadžerka proizvodnje i LEAN menadžerka
Dr Marija Ivanović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docentkinja
Anita Ilić, Aura, menadžerka razvoja novih proizvoda
Živana Luković, Agencija za upravljanje lukama, viša stručna saradnica
Kamala Mujezinović Šantić, New Energy Solutions, rukovodilac Sektora za razvoj projekata
Tijana Posrkača, Robert Bosch, planer proizvodnje
Dušana Topalski, Profectum Novi Sad, osnivačica i vlasnica arhitektonskog biroa
Dr Branislava Šandrih Todorović, NLB DigIT, vođa tima naučnika za podatke
Marija Šekler, Saga, arhitekta tehnoloških rešenja.
U fokusu ovog izbora nisu inženjerska dostignuća kandidatkinja, već njihov potencijal da budu primer i inspiracija mladim ženama prilikom odabira budućeg zanimanja. Ključni kriterijum u odabiru ovih 10 finalistkinja bila je raznolikost i namera da se javnosti u Srbiji predstavi bogat spektar različitih inženjerskih i obrazovnih profila, karijernih razvoja (proizvodnja, istraživanje i obrazovanje) i dodatnih faktora kao što su: radno iskustvo, veličina organizacije, regionalna zastupljenost itd.
Detaljnije informacije o ovoj inicijativi kao i biografije finalistkinja dostupne su na veb-sajtu www.inzenjerka-godine.rs. O tome ko će među 10 finalistkinja poneti nagradu „Inženjerka godine“ odlučivaće žiri sastavljen iz četiri grupe članova (kandidatkinje među sobom, predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola, predstavnici organizatora i partnera).
Svečano proglašenje „Inženjerke godine“ biće održano 20. novembra u Beogradu.
Inicijativa se zahvaljuje partnerima i pokroviteljima (Privrednoj komori Srbije, kompanijama Simens i Comtrade) za podršku u realizaciji ovogodišnjeg izbora.
