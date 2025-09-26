Čadež: U NJujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda

Sastanak Centralno-evropske inicijative, koji će danas biti održan na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od izuzetnog je značaja, posebno u svetlu inicijative koja je važna za ceo region, a to su modernizacija železničkog saobraćaja između Trsta i Beograda i železničkog graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, istakao je uoči tog sastanka u Njujorku predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Zoran Mirković

Čadež, koji kao član delegacije Srbije boravi u Njujorku, podsetio je da su inicijativu o modernizaciji tog železničkog koridora pokrenule upravo Privredna komora Srbije i Gospodarska komora Hrvatske, da bi se toj ideji priključila i Jadransko-jonska inicijativa, što govori o značaju poduhvata za sve zemlje regiona, od Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije…

„Želimo da pokušamo da oživimo tu rutu i ubrzamo dinamiku, jer to je važno za sve nas. Od toga žive ekonomije u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji“, rekao je Čadež, ističući da veliki deo srpskog izvoza, ali i uvoza, ide upravo preko luka Rijeka i Kopar, koje su na toj ruti.

Zato je sastanak dobra prilika da se sa predstavnicima svih zemalja koje tu inicijativu čine ponovo razgovara i ukaže potreba za tim projektom.

Čadež je najavio i da će pozvati države članice CEI da posete i predstojeći sajam „Vinska vizija“, kako bi i u okviru te manifestacije bio održan sastanak na temu modernizacije železničkog saobraćaja Beograd – Trst.

Čadež je u Njujorku prisustvovao neformalnom prijemu koji su organizovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, povodom obeležavanja godišnjice osnivanja Pokreta nesvrstanih zemalja.

„Prijemu su prisustvovali predstavnici brojnih zemalja, nekih sa kojima već imamo dobre ekonomske odnose, kao i onih sa kojima dogovaramo mnogo intenzivnije posete poslovnih delegacija. Tu pre svega mislim na države severne Afrike, podsaharske Afrike. Važno je bilo da smo na jednom mestu imali mogućnost da vidimo lidere tih zemalja i sa njima razgovaramo o onome što sledi“, rekao je Čadež.

On je naglasio da je retka prilika i u mnogo razvijenijim ekonomijama, da predstavnici poslovne zajednice budu prisutni na sastancima delegacija svojih država tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Čadež je zahvalio Ministarstvu spoljnih poslova i ministru Marku Đuriću što već tri godine zaredom, on kao predsednik PKS ima mogućnost da prisustvuje sastancima i razgovara o konkretnim poslovima.

„Veoma je važno što smo razgovarali sa brojnim delegacijama koje su prisustvovale Generalnoj skupštini UN“, podvukao je Čadež, koji je tokom prethodnih dana prisustvovao nizu bilateralnih sastanaka srpske delegacije u Njujorku.