DRŽAVA SPREMA NOVU TURU POMOĆI GRAĐANIMA: Ministar Mali otkrio detalje, prijave počinju ovog datuma

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali ponovio je da će svi punoletni građani preko portala Uprave za trezor na adresi, idp.trezor.gov.rs od 7. septembra moći da provere da li su upisani u Akcionarski fond kako bi znali da li imaju pravo na usplatu jednokratne pomoći od 6.000 dinara iz tog fonda.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Mali je na svom instagram nalogu odgovarajući na pitanja građana o ovoj jednokratnoj pomoći koja će od 22. do 25. septembra biti isplaćena svim punoletnim građanima Srbije, a koja su pristigla resornom ministarstvu, naveo da će državljanima Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz Akcionarskog fonda sredstva biti isplaćena iz budžeta i da oni treba da se od 7. septembra prijave preko Uprave za trezor na adresu idp.trezor.gov.rs uz važeću ličnu kartu On je naglasio da će građani koji nemaju račun u banci, za isplatu ove pomoći biti otvoreni namenski računi u banci Poštanska štedionica.

Ministar je dodao i da će ovaj novac moći da se podigne u narednih godinu dana ukoliko je isplata iz budžeta, a ako je iz Akcionarskog fonda onda nema roka za podizanje novca.

Precizirao je i da se penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći ne prijavljuju za 6.000 dinara, već će im automatski novac biti isplaćen.

Mali je na instagramu napisao i da će primaoci dečjeg dodatka dobiti 25.000 dinara već 14. septembra, navodeći da se oni za taj novac ne prijavljuju, već se prijavljuju samo za 6.000 dinara i to preko adrese Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs) od 7. septembra.

Građani su ministra pitali i kakva je procedura za prijavu za preminula lica, odnosno kako će se naslednici prijavljivati za 6.000 dinara, na šta je on napisao "da neće biti potrebe da se prijavljuju već će im automatski biti isplaćen novac".

Mali je na pitanje odakle dolaze sredstva za ovu pomoć odgovorio da jedan deo sredstava novčane podrške države dolazi iz Akcionarskog fonda, a drugi iz budžeta.

Među pitanjima koja su pristigla prvomi potpredsedniku vlade i ministru finansija je bilo i to kako da se prijave za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, na šta je on odgovorio da se prijave vrše preko linka klikom OVDE!

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