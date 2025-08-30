Poljoprivreda

IZVEŠTAJ SA STOČNIH PIJACA I KLANICA IZNENADIO SVE: Pala vrednost jagnjadi, a evo kakve su cene junadi i svinja

В.Н.

30. 08. 2025. u 09:46

U KLANICAMA na području srednjebanatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 430 din/kg, izveštava STIPS.

ИЗВЕШТАЈ СА СТОЧНИХ ПИЈАЦА И КЛАНИЦА ИЗНЕНАДИО СВЕ: Пала вредност јагњади, а ево какве су цене јунади и свиња

Foto: P. Milošević

Pad otkupne cene tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području podrinjskog regiona, jer je iznos dostigao dominantnih 440 din/kg.

- Otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma nije se menjala u odnosu na prethodni period u klanicama na području braničevskog regiona, jer je dominirao iznos od 780 din/kg - navodi se u novom izveštaju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je tokom protekle sedmice zabeležena prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 800 din/kg i krava za klanje po dominantnoj ceni od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu mogle su se pazariti jedino krave za klanje SM rase, a dominirao je iznos od 380 din/kg.

Viša cena tovnih svinja u Kragujevcu

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu bile su skuplje tovne svinje težine od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje u odnosu na prethodni period.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Za tovne svinje su kupci trebali da izdvoje 210 din/kg, a za krmače za klanje 180 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona zabežen je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 330 din/kg."

Otkupna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma bila je viša u klanicama na području podrinjskog regiona, pa je dominirao iznos od 350 din/kg. Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona protekle su sedmice podigli otkupnu cenu tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, tako da je dominirao iznos od 260 din/kg. Najčešća prodajna cena prasadi težine do 15 kilograma iznosila je 300 din/kg na stočnoj pijaci u Čačku. Za prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma trebalo je izdvojiti 280 din/kg. Osim prasadi, mogle su se pazariti i krmače za klanje kod kojih je dominirao iznos od 140 din/kg.
Skuplje dviske, a jeftinija jagnjad

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su bile skuplje dviske i ovce u odnosu na prethodni period. Za dviske su kupci najčešće trebali da izdvoje 200 din/kg, a za ovce 180 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža protekle sedmice u klanicama na području podrinjskog regiona, a dominirao je iznos od 400 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu su, takođe, jagnjad bila jeftinija u odnosu na prethodni period. U sedmici za nama je dominirao iznos od 410 din/kg.

Klaničari sa područja moravičkog regiona nisu otkupljivali jagnjad od odgajivača sa ovog područja kao i prethodnih sedmica. Na pijaci žive stoke mogla su se pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 400 din/kg i ovce kod kojih je dominirao iznos od 170 din/kg.

Za jagnjad su kupci na pijaci žive stoke u Leskovcu trebali da izdvoje najčešće 450 din/kg, dok je u kategoriji jaradi dominirao iznos od 400 din/kg. Za ovce je protekle sedmice trebalo izdvojiti 200 din/kg, a ponuda svih navedenih kategorija bila je slaba, kao i prethodnih sedmica.

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UCENAMA HTELI DA ČUVAJU SVOJE MASNE PROFITE: Vlada juče hitno dopunila uredbu o ograničenju marži da bi stala na put prevarama trgovaca
Ekonomija

0 7

UCENAMA HTELI DA ČUVAJU SVOJE MASNE PROFITE: Vlada juče hitno dopunila uredbu o ograničenju marži da bi stala na put prevarama trgovaca

TRGOVINSKI lanci su pokušali na prevaru da zadrže svoje profite, a preko leđa dobavljača i potrošača. Vlada Srbije je juče hitno dopunila uredbu o ograničenju marži kako bi ih sprečila u tome i omogućila da računi građana za prehrambene i neprehrambene proizvode budu niži od ponedeljka, kao što je i najavljeno.

30. 08. 2025. u 08:00

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: Grobari i delije se tukli krvnički (VIDEO)

JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)