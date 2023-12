PROGLAŠEN POBEDNIK "NAJDOMAĆIN 2023": Glavna nagrada od 2 miliona dinara otišla u Dimitrovgrad

GLAVNU nagradu , od 2 miliona dinara, na ovogodišnjem takmičenju "Najdomaćin 2023" odneo je Miloš Cvetkov iz Dimitrovgrada. Nagradu je uručila i pobednika proglasila ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Zahvalio bih se svima a posebno ministarki što je omogućila sve ovo. Ja dolazim iz Dimitrovgrada, malog sela pored bugarske granice. Bavim se mlečnim govedarstvom. Imam oko 110 grla i oko 2 tona mleka koje dajem mlekari. Iznenađen sam ovom nagradom i veliko hvala. Konkurisao sam za mnoge subvencije i ove godine su sve na vreme isplaćene što se posebno zahvaljujem ministarki i sve to i nagrada mogu biti motivacija da konkurišem i sledeće godine – rekao je pobednik.

Stočarstvo

Pobednici u kategoriji stočarstva su Erika Horvat Sam i Goran Bojović. Nagrada i za njih je bila po 500.000 dinara.

- Ja se zahvaljujem na prijemu ovde. Ovo je drugi vid pomoći na koji možete da približite vas nama., poručio je Bojović.

Ratarstvo

Nagradu za povrtarstvo od 500.000 dinara osvojio je Lazar Ćalić. On je ovom prilikom istkaao da nagradu nije očekivao i da se za istu zahvaljuje organizatorima. Njemu su nagradu uručili Maja Andonov, direktorka sektora za poslovanje sa malim sektorom "Banca Intesa", kao i Vladimir Crnojević Direktor instituta BioSens.

Voćarstvo

Pobednici u kategoriji voćarstva su Radenko Novaković i Živorad Ranković i oni su osvojili po 500.000 dinara. Nagradu za voćarstvo uručili su Darko jevremović, sa Instituta za voćarstvo i Milan Stevanović, koordinator projekta SCAP.

- Svi smo mi bili skeptični da li može pomoć sa strane da dođe i evo ovo je primer. Nije zbog nagrade, nego mi je drago da jeto neko sa strane prepoznao i da se trud i rad uvek isplati. Ovde samdiplomirao ali sam se vratio u Arilje. Ostao sam na selu i imam četvoro dece. Inagradu primam u ime oca a inače zajedno sa bratom koji ima 3 dece vodimogazdinstvo. Bez znanja je danas nemoguće sve ovo postići, poručio je Novaković.

Ranković je pozdravio sve prisutne i tom prilikom se zahvalio na nagradi, te napomenuo da se slaže sa prethodnim dobitnikom.

Povrtarstvo

Pobednici u kategoriji povrtarstva su Voja Tošović i Slavoljub Nikolić i oni su kući odneli nagradu od 500.000 dinara. Pobednike u kategoriji povrtarstva dodelili su Milan Marković član izvršnog odbora osiguranja Dunav kompanije i Nedelko Tica, dekanpoljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

- Želim svima da se zahvalim. Ushićen sam i zatečen ovom nagradm. Zahvaljujem se što ste u prvi planizdvojili našu decu. Ja sam deo svojih proizvoda predstavio u Guči. Želim vamda nastavite sa karavanom i sledećih godina jer ovo mnogo znači. Velika je satisfakcija za sve nas poljoprivrednike.Moja deca su malo drugačije odgajana od gradske decce i nadama se da su danas ponosna na svoje roditelje. Mnogo je lepo proizvesti nešto i znati da je to plod vaših ruku. Nek nam živi Srbija, najlepša zemljka na svetu, rekao je Tošović.

Organska proizvodnja

Pobednici u kategoriji organske proizvodnje su Dragiša Ignjatović i Pavle Đorđević, koji su osvojili po 500.000 dinara.

-Hvala svima koji su organizovali takmičenjei svaka čast žiriju. Ovaj posao jeste predivan i zahtevan i treba prebroditisve kada je teška godina ali samo napred svim proizvođačima, istakao je Pavle Đorđević.

- Pozdravljam ministarku poljoprivrede, sva ministarstva koji su mi omogućili, čoveku iz malog sela da budem deo o ove manifestacije i hvala svima, istakao je Ignjatović.

Jelena Tanasković: Ovo su ljudi koji svoj posao žive 24 sata

- Želim da se zahvalim svima koji su pomogli da se ostvari ovaj projekat. Činilo mi se da stalno pričamo negativno o ovim ljudima. Generalno sam pozitivan lik i ne volim negativnost. Meni je ovaj karavan dao potpuno drugi pogled na poljoprivredu. Mi smo toliko jedan gostoprimljiv narod, ja ne mogu da kažem gde nam je bilo lepše. imamo slike sa svake lokacije gde je karavan bilo i jedino žalim što nismo imali vremena da posetimo više lokacija- rekla je Jelena Tanasković, uz komentar da ovi ljudi (poljoprivrednici) svoj posao žive 24 sata dnevno.

- Ono što smo mi uraili u 2023. godini jeste zapravo revolucija. Gde god da sam putovala po svetu priča se o našim proizvodima a nigde se ne priča o ljudIma koji su to napravili i koji to žive 24 sata. Zato mislim da svako od vas ko se prijavio može da ponese titulu Najdomaćina, napomenula je ministarka Tanasković.

- Mislim da je značajan podatak da smo subvenciju uvećali duplo. Imali ste jako tešku godinu, pa zato hvala mojim kolegama iz osiguranjakoji razumeju ovu promenu koja je i za njih velika promena. Mi moramo naći način zbog klimatskih promena sa kojim ćemo se suočiti. Vama hvala što toliko brzo reagujete. Mi ćemo dobar deo šteta pokriti, i nadam se da su neki već dobili za one koje su se desile u ovoj godini... Kada krenemo od sebe, budite sigurni da ono što je izdvojeno biće dovoljno za svakakoga a to je i cilj, da vi budete sigurni da ćete imati kome da prodate to što ste zasejali. Mnogi pričaju o našim proizvodima, neke nove zemlje i vrata se otvaraju jer su čuli da smo dobri domaćini, poručila je ministarka.

Prisutnima se obratio i Marko Čadež

Ovom prilikom obratio se i Marko Čadež.

- Zaista je velika čast biti danas vaš domaćin i želim da vam čestitam što se svakodnevno borite sa ne tako idealnim uslovima u vašoj industriji. Vi čuvate vašu kuću i našu kuću time što negujete svoje proizvode. Šta mi možemo da uradimo za vas je da radimo sa vama i da budemo uvek tu da vam pomognemo da dođete do novi saznanja i inovacija. Radujemo što je sve više manjih proizvođača i što se sve više uvode inovacije. Vašim ostankom ili povratkom na selo dajete najbolji primer i drugima da to učine i hvala vam što ne stajete u tome - rekao je Marko Čadež.

Na konkurs za "NAJ Domaćina 2023", koji je organizovan uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Privredne komore Srbije, prijavilo se više od 400 domaćinstava.