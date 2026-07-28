Društvo

MAJKE, DANAS OVO NE RADITE: Praznujemo svete mučenike, za spasenje duše izgovorite molitvene reči

В.Н.

28. 07. 2026. u 07:19

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SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave svete mučenike Kirika i Julitu.

МАЈКЕ, ДАНАС ОВО НЕ РАДИТЕ: Празнујемо свете мученике, за спасење душе изговорите молитвене речи

Foto: SPC

Julita je bila plemićkog roda, a rano je ostala udovica sa tek rođenim Kirikom. Živeli su u Ikoniji i bili predani Hristovoj veri. Svog sina je krstila odmah po rođenju, a kad je imao tri godine, naučila ga je veri i molitvi onoliko koliko dete tog uzrasta može da primi.

Kad je Dioklecijan naredio progon hrišćana, u Ikoniji je prolivena mnoga nevina krv. Julita je tad uzela svog sina i sklonila ga od neznabožačkog gneva u grad Selevkiju. Međutim, ni tamo nije bilo bolje. Julita je uhvaćena i kao hrišćanka izvedena je pred sudiju.

Pošto je Julita hrabro izjavila svoju veru u Isusa, sudija je, da bi je pokolebao, uzeo njeno dete i počeo da ga miluje. Iako dete, Kirik je vikao iz sveg glasa: "Ja sam hrišćanin, pusti me materi!" i počeo je da grebe sudiju odvraćajući svoje lice od njega. Sudija se naljutio, tresnuo dete o zemlju, šutnuo ga i tad se dete skotrljalo niz kamene stepenice i umrlo.

Svetu Julitu su dugo tukli, a ona ništa nije osećala, bila je kao stub i uporno je ponavljala da je hrišćanka. Kad su malo prestali da je biju, podigli su je sa zemlje, a ona je tad videla svoje mrtvo dete i rekla: "Hvala Ti, Gospode, što udostoji sina mog takve blagodati Tvoje, da pre mene mučenički skonča za sveto ime Tvoje i primi neuvenljivi venac u slavi Tvojoj!"

Posle mnogih mučenja - bešenja, dranja kože i prelivanja vrelom smolom, igemon je naredio da joj se poseče glava. Mošti svetih Kirika i Julite do dana današnjega su čudotvorne. Jedan deo moštiju ovih svetitelja nalazi se u Ohridu, u crkvi Svete Bogorodice Bolničke.

Verovanja i običaji

U Srbiji brojne porodice i sela danas slave svetog Kirika i njegovu majku svetu Julitu. U nekim krajevima veruje se da sveti Kirik štiti od kožnih bolesti, posebno od šuge, pa se tog dana svi bolesni kupaju na izvorima i rekama. Postoji i priča da ovaj svetac ima vlast nad sunčevim zracima i da njima leči.

Negde u Srbiji i danas postoji običaj da se sklanjaju strašila sa njiva jer danas nisu potrebna, pošto se veruje da sveti Kirik štiti od ptica grabljivica.

Danas je pre svega praznik ljubavi majke i deteta, pa žene na današnji dan ne smeju da grde i viču na decu, jer će u protivnom biti bolesna preko godine.

Tropar (glas 4):

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.

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