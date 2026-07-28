Društvo

RED OBLAKA, PA RED SUNCA: Pljuskovi danas mogući u ovom delu Srbije

В.Н.

28. 07. 2026. u 07:11

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U TOKU jutra malo do umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom.

РЕД ОБЛАКА, ПА РЕД СУНЦА: Пљускови данас могући у овом делу Србије

Foto: N. Živanović

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u toku dana, vreme će biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni.

Najviša temperatura od 29 do 33 °S.

Vreme narednih dana

Od srede (29.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 °S, a početkom avgusta lokalno i oko 40 °S.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

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