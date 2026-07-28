RED OBLAKA, PA RED SUNCA: Pljuskovi danas mogući u ovom delu Srbije
U TOKU jutra malo do umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom.
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u toku dana, vreme će biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni.
Najviša temperatura od 29 do 33 °S.
Vreme narednih dana
Od srede (29.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 °S, a početkom avgusta lokalno i oko 40 °S.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
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