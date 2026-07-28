MIRAŠ LIKUJE - BORIS JADIKUJE: Podgorica odbila zahtev samozvanog "mitropolita" za zvaničnu "overu" od države Crne Gore

MINISTARSTVO pravde Crne Gore ovih dana je ponovo odbilo zahtev Borisa Bojovića, samozvanog "mitropolita" kanonski nepriznate "Crnogorske pravoslavne crkve" da bude i zvanično "overen" od strane države.

Foto: V.K.

Resor koji pokriva ministar Bojan Božović utvrdilo je da zahtev nije zasnovan na zakonu o slobodi veroispovesti. Ostalo je neizvesno kako će se stvari odvijati na terenu.

Raskol u nepriznatoj "CPC" izbio je 2023. na Cetinju, ne zato što je jaka, nego zato što je - prazna. Tada je grupa koju je predvodio Bojović proglasila Borisa za "mitropolita", dok je Miraš to odbacio kao nelegalan i politički puč i odbio da preda upravu. Struja oko Borisa optuživala je Dedeića za loše vođenje "crkve", starost, netransparentno finansiranje. Sukob je eskalirao i kroz krivične prijave, a Miraš je optužio Bojovića i za lažno predstavljanje!

Oba "poglavara" okupljala su pristalice pod otvorenim nebom, najčešće na cetinjskom Dvorskom trgu, ali i na malobrojnim privremenim objektima i uvek su ih pratile tenzije i pojačano policijsko obezbeđenje. Retka "krštenja" i venčanja obavljali su u "crkvi Ivana Crnojevića" na Cetinju, najavljujući oživljavanje "Vladičanskog doma" takođe na Cetinju, koji im je poklonio jedan Cetinjanin, gde je živeo i služio osnivač ove NVO Antonije Abramović, koga su nazvali "svecem". Planiraju da do kraja ove godine u Podgorici kupe zemljište na kojem, kako kažu, žele da podignu "manastir" posvećen "svetom Antoniju Abramoviću".

Dva raspopa Boris i Miraš "provaljeni" su na društvenim mrežama kroz telefonski razgovor ispunjen svađom i međusobnim optuživanjima na račun primanja i trošenja novca. Pominju i bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i sastanke sa njim uoči izbora i puta u Ameriku za koji je uziman novac od donacija za "CPC"!

Padre Mikele o ratu u SFRJ MIRAŠ Dedeić, kao paroh Grčke pravoslavne crkve u Rimu, nazvan "Padre Mikele" je devedesetih građanima Italije objašnjavao da je rat u SFRJ počeo zbog želje hrvatskog vođstva da preuzme srpske teritorije. Za rat oko Dubrovnika tvrdio je da se dešava zbog toga što je Tuđman, koga je zvao "slovenskim Hitlerom", blokirao kasarne kako bi proterao Srbe iz "srpskog grada Dubrovnika"!

- Govoreći kao Srbin želeo bih da se, kada se uspostavi trajni mir, Srbija i Hrvatska definitivno odvoje, budući da ova dva naroda ne mogu živeti više zajedno u miru - govorio je Miraš za italijanski žurnal "Popolo".

Sedište ove NVO nalazi se na Cetinju, Grude bb, i u svom sastavu ima "eparhije", uključujući i "Ostroško-nikšićku", sa sedištem u Nikšiću. Iako mnoge pristalice bivšeg DPS režima tvrde da poštuju navodnu CPC, većina njih posećuje manastire SPC i za obavljanje verskih obreda angažuje sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Čak je "ikona" tog sistema, Milo Đukanović, unuka krstio u Vaseljenskoj patrijaršiji, čime je izbegao da taj sveti čin bude obavljen u društvu Miraša Dedeića ili Borisa Bojovića.

Prema navodima raskolnika oni "verske obrede" obavljaju u oko 40 manjih seoskih "hramova i kapela", koja su im pojedina mesna bratstva ili sela ustupila.

Družina okupljena oko Borisa Bojovića je na "opštecrnogorskom zboru "svrgnula sa trona Miraša Dedeića i poslala ga u penziju. Dedeić je tvrdio da taj skup na kome je Bojović proglašen za "mitropolita" nisu sazvali nadležni organi "CPC", kličiću sada, da su tri različita ministra pravde donela istovetne odluke, pa poručuje da zahtev njegovog "protivkandidata" nema nikakvo utemeljenje.