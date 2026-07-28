Svet

TRAMP IMA PUNE RUKE POSLA: "Vreme je da se okonča rat..."

Танјуг

28. 07. 2026. u 07:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se danas u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a teme sastanaka biće rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana, preneo je CNN pozivajući se na izvor iz Bele kuće.

ТРАМП ИМА ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА: Време је да се оконча рат...

Foto: Tanjug/ AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tokom Trampovog sastanka sa Zelenskim, lideri će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, rekao je zvaničnik, ocenjujući da je "vreme da se okonča rat".

Tramp i Netanjahu razgovaraće o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma.

I Netanjahu i Zelenski prisustvovaće sahrani pokojnog senatora Lindzija Grejama u Vašingtonu.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEVAČI SU PRODANE DUŠE Slađa Delibašić oplela po estradi - Današnja muzika je užas

"PEVAČI SU PRODANE DUŠE" Slađa Delibašić oplela po estradi - "Današnja muzika je užas"