DVA SNAŽNA UDARA ZA MANJE OD 20 MINUTA: Treslo se jačinom skoro 6 stepeni po Rihteru

DVA jaka zemljotresa, oba magnitude 5,8 stepeni Rihterove skale, pogodila su jutros severnu kinesku provinciju Ćinghaj, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

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Epicentar prvog zemljotresa bio je 238 km jugozapadno od grada Sininga, u kojem živi približno 1,7 miliona ljudi.

Epicentar se nalazio na dubini od 5 km. Epicentar drugog zemljotresa, koji je usledio nakon 18 minuta, nalazio se 246 km jugozapadno od Sininga, sa žarištem na dubini od 10 km.

Nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti.

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