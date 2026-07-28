Svet

DVA SNAŽNA UDARA ZA MANJE OD 20 MINUTA: Treslo se jačinom skoro 6 stepeni po Rihteru

Танјуг

28. 07. 2026. u 07:36

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DVA jaka zemljotresa, oba magnitude 5,8 stepeni Rihterove skale, pogodila su jutros severnu kinesku provinciju Ćinghaj, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

ДВА СНАЖНА УДАРА ЗА МАЊЕ ОД 20 МИНУТА: Тресло се јачином скоро 6 степени по Рихтеру

Foto: AI generated

Epicentar prvog zemljotresa bio je 238 km jugozapadno od grada Sininga, u kojem živi približno 1,7 miliona ljudi.

Epicentar se nalazio na dubini od 5 km. Epicentar drugog zemljotresa, koji je usledio nakon 18 minuta, nalazio se 246 km jugozapadno od Sininga, sa žarištem na dubini od 10 km.

Nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti.

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