STIŽE NOVAC! Sjajne vesti za ovu grupu građana, od danas počinju isplate
ISPLATA penzija za maj počinje danas i trajaće sve do 10. juna.
Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti, oni svoj novac dobijaju 2. juna.
Sledeći na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni, oni će svoje penzije dobiti 5. dana u mesecu junu.
Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ, oni će svoj novac dobiti 10. juna, kada će se i isplata majskih penzija zvanično završiti.
Podsetimo, prosečan iznos penzije za mesec april 2026. godine iznosi 56.848 dinara.
(Blic)
