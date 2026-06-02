Društvo

STIŽE NOVAC! Sjajne vesti za ovu grupu građana, od danas počinju isplate

В. Н.

02. 06. 2026. u 07:57

ISPLATA penzija za maj počinje danas i trajaće sve do 10. juna.

СТИЖЕ НОВАЦ! Сјајне вести за ову групу грађана, од данас почињу исплате

Foto: Mykhailo Polenok / Alamy / Profimedia

Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti, oni svoj novac dobijaju 2. juna.

Sledeći na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni, oni će svoje penzije dobiti 5. dana u mesecu junu.

Foto: Printskrin/Pio

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ, oni će svoj novac dobiti 10. juna, kada će se i isplata majskih penzija zvanično završiti.

Podsetimo, prosečan iznos penzije za mesec april 2026. godine iznosi 56.848 dinara.

(Blic)

BONUS VIDEO: Ovako se EU policija u Valensiji obračunava sa demonstrantima!

RHMZ UPALIO ALARME: Srbija na udaru novog nevremena
VREME u Srbiji ovih dana je nestabilno i promenljivo. Smenjuju se sunčani intervali sa kišom, grmljavinom i jakim vetrovima. Shodno prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda i naredna dva dana Srbija će biti na udaru grmljavinskih nepogoda.

02. 06. 2026. u 08:13

NUDE I USTAŠKE KAME NA AUKCIJI Analiza Novosti: Krvavo blago NDH - Šta se krije iza pokušaja normalizacije nacizma (FOTO)
NUDE I USTAŠKE KAME NA AUKCIJI Analiza "Novosti": Krvavo blago NDH - Šta se krije iza pokušaja normalizacije nacizma (FOTO)

ODLIKOVANjA NDH koje je Pavelić uručivao za najteže zločine prema Srbima, Jevrejima i Romima, oznake na uniformama i lične stvari zločinaca, ustaške kame i bajoneti su tek po zakonu iz 2019. u Austriji izjednačeni sa simbolima nacista i ekstremnih islamista, čime je javno isticanje i trgovina tim krvavim relikvijama najzad postalo krivično delo. Zahvaljujući toj izmeni zakonodavstva ukinut je ustaški festival u Blajburgu, koji se održavao decenijama posle Drugog svetskog rata.

02. 06. 2026. u 08:00

ŠEŠELJ OTKRIO: Razgovarao sam sa zapadnim diplomatama, evo šta su tražili

