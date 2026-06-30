PLJUSKOVI STIŽU U SRBIJU, OVI DELOVI BIĆE DANAS PRVI NA UDARU: Nakon 40°C očekuju nas grmljavinske oluje
JUČERAŠNjI dan najtopliji je od početka godine.Najvrelije je bilo u Vojvodini u u Pomoravlju, a temperatura je u Kikindi i u Ćupriji dostigla 40°C. U Beogradu je mereno čak 39°C. Međutim, uskoro sledi preokret vremena.
Veoma toplo je već od jutra. U Beogradu i u Vojvodini u 7 sati već je bilo 26 stepeni, na Kopaoniku čak 20, a najugodnije u Požegi 17 i Sjenici 14°C.
U Srbiji će još danas biti vedro i vrelo, uz temperature i do 40 stepeni. Ponovo će najvrelije biti u Vojvodini i u Pomoravlju, dok se u Beogradu ponovo očekuje 39.
Zbog veoma visokih temperatura, RHMZ je upalio crveni meteoalarm za veći deo zemlje.
Vrelina će biti praćene vrlo visokoim vrednostima UV zračenja.
U periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.
Ogromna opreznost neophodna je iz zbog opasnosti od toplotnog udara.
Vozila treba redovno provetravati i na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana.
Razlika između rashlađenih prostora i spoljne sredine ne bi trebala biti viša od 10 stepeni, zbog opasnosti od šoka po organizam.
Ulazak u vodu ne treba biti nagli, zbog velike temperaturne razilike između temperature vode i vazduha i tempeature na suncu, pa organizam može pretrpeti stravičan šok i to može dovesti i do smrtnog ishoda.
Već danas sredinom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti. Posle podne u južnim i centralnim predelima Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a tokom noći ponegde i na severu zemlje. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode.
Već u sredu veći deo Srbije prekriće olujni oblaci, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Iako će biti svežije za nekoliko stepeni, ostaće i dalje tropski toplo, uz temperature oko 35 stepeni, pa će biti veoma sparno i neugodno.
Biće idealnih uslova za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, gromovima i vrlo jakim pljuskovima.
U noći ka četvrtku očekuje se prodor hladnog fronta, pa se u četvrtak očekuje svežije i za 15 stepeni u odnosu na trenutno stanje, uz pojačan severozapadni vetar.
Hladni front stići će iz oblasti Alpa i doneti dugoočekivano osveženje.
Temperatura će u većini predela opasti na oko 25 stepeni.
Očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. I dalje biće idealnih uslova za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, gromovima i vrlo jakim pljuskovima.
Potom do kraja sedmice veoma ugodno i bez vrućina, temperature će biti ispod 30 stepeni.
Kako se narednih dana očekuje opasnost i od grmljavinskih oluja i nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skaldu sa njihivim najavama i upozorenjima.
(Telegraf)
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