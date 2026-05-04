Slavimo sveštenomučenika koji je postradao za veru Hristovu: Za spasenje duše izgovorite ove reči
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas se molitveno sećaju Svetog sveštenomučenika Januarija i drugih mučenika koji su zajedno sa njim postradali za veru Hristovu.
Sveti Januarije bio je episkop u Kampaniji, u Italiji, i živeo je u vreme velikih progona hrišćana pod carevima Dioklecijanom i Maksimijanom. Kao pastir vernog naroda, ostao je nepokolebljiv u veri, uprkos pritiscima da se odrekne Hrista i pokloni idolima. Njegova čvrstina i vera bile su svetionik mnogima u tim teškim vremenima.
Zbog svoje vere bio je izveden pred sud i izložen teškim mukama. Bacan je u oganj, ali je, po Božjoj volji, ostao nepovređen. Mučen je i na druge načine, ali je sve podnosio sa smirenjem i trpljenjem, ne uzvraćajući zlom na zlo, već se moleći za svoje mučitelje.
Sa njim su stradali i njegovi verni saputnici – đakoni, čteci i drugi hrišćani, koji nisu želeli da se odreknu svoje vere. Iako su bili bačeni pred zveri, one ih nisu povredile, što je mnoge prisutne podstaklo da poveruju u Hrista. Na kraju su svi zajedno postradali mačem, primivši venac mučeništva.
Njegove mošti prenete su u Napulj, gde se i danas čuvaju sa velikim poštovanjem. Na grobu Svetog Januarija kroz vekove su se događala brojna čuda, a vernici mu se i danas mole kao brzom pomoćniku u nevoljama i zaštitniku od nesreća, preneo je Kurir.
Jedno od najpoznatijih predanja govori o majci koja je, u dubokoj tuzi za preminulim sinom, sa verom prizvala pomoć svetitelja, nakon čega je dete, po Božjoj milosti, oživelo. Ovakva i mnoga druga čuda svedoče o snazi vere i Božjoj milosti koja se projavljuje kroz Njegove ugodnike.
Sveti sveštenomučenik Januarije ostao je primer istrajnosti, vere i žrtve, podsećajući vernike da ni u najtežim iskušenjima ne treba odstupati od istine i ljubavi prema Bogu. Njegovim molitvama neka Gospod podari mir, snagu i utehu svima koji mu se sa verom obraćaju.
Tropar (glas 4):
Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Januarije: Moli Hrista Boga da spase duše naše.
