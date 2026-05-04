Kakva vest za grobare: Partizan završio prvo pojačanje! Ubojiti stranac potpisuje za crno-bele!

Trener Srđan Blagojević zadovoljno trlja ruke.

Kako se bliži kraj prvenstva Superlige Srbije, u Partizanu razmišljaju o pojačanjima u letnjem prelaznom roku.

Iz Humske je stigla potvrda da će prva kupovina crno-belih biti - Demba Sek! Rukovodstvo "parnog valjka", bez obzira ko bude izabran na predstojećoj Izbornoj skupštini (zakazana 1. juna), dogovorilo je nastavak saradnje sa Senegalca.

Tako će Sekov ugovor biti otkupljen od Torina, a krilni fudbaler postati vlasništvo Partizana.

Kako je ranije postignut dogovor, kada na račun "bikova" legne 2.000.000 evra iz Humske, u Partizanu mogu da računaju da je Sek njihov igrač. Kako saznaje "Mocart sport", stvar je praktično završena, dok otkup Dembinog ugovora ne dovodi se u pitanje. Naime, obe struje koje pretenduju za preuzimanje crno-belih, vide Afrikanca kao znaačajno pojačanje koje treba iskoristiti, kako na igračkom, tako i na poslovnom planu.

Ekonomski gledano, bila bi to sjajna transakcija ukoliko bi Partiizan uspeo da u budućnosti proda 25-godišnjeg Senegalca za, recimo, duplo veći iznos od kupovine.

Sek je postigao šest golova i zabeležio osam dodavanja, što ga uz Milana Vukotića čini najboljim asistentom u timu Srđana Blagojevića.

Tako će srpski vicešampion za 2.000.000 evra dobiti pojačanje koje ne mora da se uklapa u sistem novog-starog trenera, kao i na igrački kadar.

Međutim, da bi Sek zvanično postao Partizanov, u Humskoj moraju da ostvare izlazni transfer. Na to ih tera i finansijska situacija, pa je zaočekivati da sredinu tokom leta promene kapiten Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić, koga žele Njukasl i Olimpik Marselj.

