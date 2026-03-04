Svet

AMERIKA POKRENULA VOJNU OPERACIJU U JOŠ JEDNOJ DRŽAVI: Ovo se dešava prvi put u istoriji

P. Đurđević

04. 03. 2026. u 08:51

AMERIČKE i ekvadorske oružane snage pokrenule su vojnu operaciju protiv organizacija koje se bave narko-terorizmom na teritoriji Ekvadora, saopštila je pres-služba Južnog komandovanja Pentagona na društvenoj mreži Iks.

АМЕРИКА ПОКРЕНУЛА ВОЈНУ ОПЕРАЦИЈУ У ЈОШ ЈЕДНОЈ ДРЖАВИ: Ово се дешава први пут у историји

Foto: Printskrin/X/U.S. Southern Command

- Zajedno preduzimamo odlučne korake kako bismo se suprotstavili narko-teroristima koji već dugo šire teror, nasilje i korupciju među građanima čitave hemisfere - navodi se u saopštenju.

Dodatni detalji operacije nisu objavljeni.


Ovo je prvi put da su američke vojne snage izvele kopnenu operaciju protiv južnoameričkih narko-kartela.

Do sada su snage Sjedinjenih Država izvodile uglavnom vazdušne udare na švercerske brodove u istočnom delu Tihog okeana i Karipskom moru, navodi Ej-Bi-Si.

U avgustu 2025. godine predsednik SAD Donald Tramp objavio je „rat“ narko-kartelima i potpisao direktivu kojom je Pentagonu omogućena upotreba vojne sile protiv latinoameričkih narko-trgovaca.

Prema navodima lista Njujork tajms, karteli su tada faktički proglašeni terorističkim organizacijama.

Sjedinjene Države aktivno učestvuju u zajedničkim operacijama sa drugim državama u borbi protiv narko-kartela.

Tako su ranije SAD i Meksiko zajednički učestvovali u operaciji prilikom hapšenja narko-bosa El Menča (Nemesija Osegere Servantesa), o čemu je Tramp govorio u obraćanju Kongresu SAD.

U istom govoru on je u šali napomenuo da je Vašington „srušio ribarsku industriju“, aludirajući na činjenicu da su SAD često izvodile udare na brodove u Atlantskom okeanu za koje su sumnjale da učestvuju u švercu narkotika.

(Sputnjik)

