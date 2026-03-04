AMERIKA POKRENULA VOJNU OPERACIJU U JOŠ JEDNOJ DRŽAVI: Ovo se dešava prvi put u istoriji

AMERIČKE i ekvadorske oružane snage pokrenule su vojnu operaciju protiv organizacija koje se bave narko-terorizmom na teritoriji Ekvadora, saopštila je pres-služba Južnog komandovanja Pentagona na društvenoj mreži Iks.

- Zajedno preduzimamo odlučne korake kako bismo se suprotstavili narko-teroristima koji već dugo šire teror, nasilje i korupciju među građanima čitave hemisfere - navodi se u saopštenju.

Dodatni detalji operacije nisu objavljeni.

🇺🇸🇪🇨 Ecuador and the United States have launched a joint military operation against drug cartels



Every day, fentanyl trafficked along routes controlled by groups such as Los Lobos and Los Choneros leads to deaths in the United States.



Now Ecuador and the United States have… pic.twitter.com/R4ECJK6UoL — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026





Do sada su snage Sjedinjenih Država izvodile uglavnom vazdušne udare na švercerske brodove u istočnom delu Tihog okeana i Karipskom moru, navodi Ej-Bi-Si.

U avgustu 2025. godine predsednik SAD Donald Tramp objavio je „rat“ narko-kartelima i potpisao direktivu kojom je Pentagonu omogućena upotreba vojne sile protiv latinoameričkih narko-trgovaca.

Prema navodima lista Njujork tajms, karteli su tada faktički proglašeni terorističkim organizacijama.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

Sjedinjene Države aktivno učestvuju u zajedničkim operacijama sa drugim državama u borbi protiv narko-kartela.

Tako su ranije SAD i Meksiko zajednički učestvovali u operaciji prilikom hapšenja narko-bosa El Menča (Nemesija Osegere Servantesa), o čemu je Tramp govorio u obraćanju Kongresu SAD.

U istom govoru on je u šali napomenuo da je Vašington „srušio ribarsku industriju“, aludirajući na činjenicu da su SAD često izvodile udare na brodove u Atlantskom okeanu za koje su sumnjale da učestvuju u švercu narkotika.

