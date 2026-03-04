STIŽE ŽESTOK ODGOVOR IRANA: IRGC kreće u kopnene napade - Tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelska dejstva
KORPUS islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njihove kopnene snage pokrenule tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelske napade protiv Irana.
U okviru najave nove faze operacije "Pravo obećanje 4", Odeljenje za odnose s javnošću IRGC-a navelo je da je odmah nakon napada lansirano više od 230 jurišnih dronova prema ciljevima na okupiranim teritorijama i američkim bazama u regionu, preneo je iranski Press tv."
- Ispaljivanje desetina dronova u nekoliko talasa ka američkim vojnim bazama u Erbilu i Kuvajtu i uništavanje nekoliko sedišta terorističkih grupa na severu Iraka bile su prve akcije hrabrih vojnika IRGC-a - navedeno je u saopštenju.
Napadi su počeli u subotu kada su američke i izraelske snage napale 30 meta širom Tehrana, pri čemu je poginuo i vođa Islamske revolucije, ajatolah Ali Hamenei, zajedno sa nekoliko visokih iranskih zvaničnika.
Od tada, iranske snage su uzvratile baražnim raketama i dronovima na teritorije pod izraelskom okupacijom i na američke baze u regionu.
Prema IRGC-u, u prva dva dana napada poginulo je više od 680 američkih vojnika u različitim bazama.
Iranski zvaničnici ističu da su napadi na američke baze "legitimna samoodbrana" i pozivaju se na Član 51 Povelje Ujedinjenih nacija, naglašavajući pravo Irana da se brani od "akta agresije" SAD i Izraela.
(Tanjug)
