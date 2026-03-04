Politika

SLOBODNA BOSNA GODINAMA RAZAPINJE PREDSEDNIKA SRBIJE: Sada slave "Er Srbiju" koju je Vučić stvorio, jer je evakuisala građane BiH iz Izraela

Новости онлине

04. 03. 2026. u 10:48

DRŽAVLjANI Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Hrvatske, koji su evakuisani iz Izraela, stigli su u Beograd noćas, oko dva časa posle ponoći specijalnim letom Er Srbije iz Šarm el Šeika, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova.

СЛОБОДНА БОСНА ГОДИНАМА РАЗАПИЊЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ: Сада славе Ер Србију коју је Вучић створио, јер је евакуисала грађане БиХ из Израела

Foto Air Serbia/Dušan Atlagić

Magazin Slobodna Bosna iz Sarajeva godinama razapinje na krst predsednika Srbije i njegovu porodicu, a sada slave moćnu Er Srbija koju je upravo Vučić stvorio, jer nesebično spašava sve narode regiona.

Foto: Printscreen

Vučić je i za vreme pandemije i poplava uvek pokazivao isto: Snažna Srbija pomaže svima u nevolji!

